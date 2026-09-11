74 acidentes e 15 detidos numa semana

A Madeira registou 74 acidentes de viação entre os dias 4 e 10 de Setembro, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros e um ferido grave, sem vítimas mortais, segundo o balanço divulgado pelo Comando Regional da Madeira da PSP.

O Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 25 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 17, e Machico, com nove. Ribeira Brava registou seis acidentes e Câmara de Lobos cinco.

Quanto à gravidade, Santa Cruz contabilizou oito feridos ligeiros e um grave, enquanto no Funchal houve sete feridos ligeiros. Machico registou três feridos ligeiros e Ribeira Brava, Porto Moniz e Santana um cada.

As colisões foram a principal causa dos acidentes, com 61 ocorrências, seguindo-se os despistes, com oito, e outras tipologias, com cinco. Não foi registado qualquer atropelamento.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP deteve 15 pessoas por crimes rodoviários. Nove foram detidas por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e uma por recusa em efectuar as provas destinadas à detecção de substâncias psicotrópicas.