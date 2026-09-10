Engenheiros Técnicos da Madeira distinguiram mérito e décadas de dedicação à profissão

Cerca de 90 pessoas participaram, no passado sábado, 5 de Setembro, na cerimónia de homenagem e jantar comemorativo do Dia Nacional do Engenheiro Técnico, que encerrou a II Semana Regional do Engenheiro Técnico, promovida pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

Sob o lema "Os Engenheiros Técnicos ao Serviço da Engenharia e de Portugal - Honrar a História, Valorizar o Mérito e Unir Gerações para Construir o Futuro", a iniciativa reuniu membros da Ordem, representantes de entidades oficiais, convidados e familiares.

A sessão de abertura contou com intervenções da presidente da Secção Regional da Madeira, Débora Santos, do membro de maior antiguidade presente, Duarte Caldeira, e do bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, José Manuel Sousa. Intervieram também representantes das entidades convidadas, entre os quais o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas e o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Um dos momentos da cerimónia foi dedicado ao reconhecimento da competência e capacidade técnica dos profissionais, através da entrega dos diplomas de Engenheiro Técnico Sénior. A distinção pretende reconhecer a experiência, o percurso profissional e as competências adquiridas pelos membros ao longo das respectivas carreiras.

A sessão incluiu igualmente uma homenagem aos profissionais que assinalaram 25 e 50 anos de ligação à Ordem, com a entrega de medalhas e diplomas de antiguidade. A distinção pretendeu assinalar décadas de dedicação à profissão, compromisso com a Ordem e contributo para a afirmação da Engenharia Técnica na Madeira.

A Secção Regional da Madeira aproveitou ainda a ocasião para homenagear os seus colaboradores, reconhecendo o trabalho desenvolvido no acompanhamento dos membros e na consolidação da actividade institucional da Ordem na Região.

O programa terminou com um brinde de honra e o jantar comemorativo do Dia Nacional do Engenheiro Técnico, num momento de convívio entre membros, convidados e representantes das instituições presentes.

A cerimónia marcou o encerramento da II Semana Regional do Engenheiro Técnico, iniciativa que decorreu ao longo de vários dias com actividades de carácter técnico, institucional, cultural e de convívio.

Para a Secção Regional da Madeira da OET, a participação registada nesta edição demonstra a vitalidade da profissão na Região e reforça a importância de iniciativas destinadas a valorizar o mérito profissional, preservar a memória da instituição e aproximar diferentes gerações de engenheiros técnicos.

A Ordem considera ainda que estes momentos contribuem para evidenciar o papel dos engenheiros técnicos nas diferentes áreas de intervenção da engenharia e na construção do futuro da Madeira.