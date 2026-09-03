ChatGPT com falhas técnicas e Portugal já reportou problemas

A plataforma ChatGPT está a enfrentar, esta tarde, falhas técnicas a nível global, incluindo erros, interrupções e problemas de conectividade, também reportadas em Portugal.

De acordo com o portal DownDetector, às 16:04 (hora de Lisboa), foi registado um pico de 1.351 reportes associados à OpenAI, dona do ChatGPT.

Mais de 80% dos problemas reportados dizem respeito a este 'chatbot' da empresa.

As falhas foram, sobretudo, reportadas em Lisboa e no Porto, mas também se registaram queixas, por exemplo, em Braga, Coimbra, Leiria e Faro.

Contudo, pelas 16:49 (últimos dados disponíveis) apenas se contabilizavam 31 reportes.

Já nos EUA, 22.946 utilizadores reportaram problemas associados à empresa, sendo que 77% destes estão diretamente relacionados com o ChatGPT.

A OpenAI já reconheceu estar a "enfrentar problemas", nomeadamente "erros graves no ChatGPT e no Codex".

A empresa disse ter implementado medidas para mitigar estes problemas e encontra-se a monitorizar a situação, de acordo com uma mensagem publicada 'online'.

Na terça-feira, já tinham sido reportados problemas na utilização do ChatGPT.