Mais 250 voos cancelados no Reino Unido após problema técnico

Pelo menos 250 voos foram hoje cancelados no Reino Unido devido a uma falha técnica no sistema de processamento da operadora de controlo de tráfego aéreo NATS, detetada no dia anterior.

A falha foi detetada na terça-feira, obrigando ao cancelamento de cerca de 1.300 voos nos principais aeroportos britânicos, depois foi reparada e hoje está novamente com problemas.

Os dados mais recentes do portal de monitorização FlightRadar24 indicam que, até ao início da manhã, tinham sido cancelados 246 voos em Heathrow, o maior aeroporto do país e o mais movimentado da Europa, e várias dezenas em Gatwick, sendo que o número deverá aumentar ao longo do dia.

Em Heathrow, no oeste de Londres, as interrupções persistem hoje enquanto as companhias aéreas realocam aeronaves e tripulações, e, por isso, pediu aos passageiros que se dirijam aos terminais apenas se os seus voos estiverem confirmados.

O aeroporto de Gatwick, a sul de Londres, alertou que o regresso completo às operações normais "levará tempo" e aconselhou os passageiros a contactar as suas companhias aéreas.

A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, membro do Partido Trabalhista, convocou o CEO da NATS, Martin Wolfe, para uma reunião.

Wolfe pediu desculpa pelo impacto da interrupção, que afetou dezenas de milhares de passageiros, e indicou que está em curso uma investigação.

A NATS, operadora britânica de controlo de tráfego aéreo, 49% estatal, presta serviços em 15 aeroportos do Reino Unido, incluindo Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo e Glasgow.