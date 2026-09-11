Protesto com meia centena recebe PM em Setúbal no início do ano lectivo
Cerca de meia centena de pessoas participaram hoje num protesto junto ao novo Centro Escolar Barbosa du Bocage, que hoje é inaugurado em Setúbal pelo primeiro-ministro para assinalar o início do ano letivo.
Os manifestantes gritaram palavras de ordem para exigir a valorização da escola pública, aumentos de salários, a manutenção da Segurança Social no setor público e a valorização do Serviço Nacional de Saúde.
Em declarações à agência Lusa, o coordenador da União dos Sindicatos de Setúbal, que organizou a ação de protesto, explicou que a manifestação "tem a ver com a questão da valorização da escola pública e das carreiras dos professores e dos trabalhadores não docentes", mas também com a segurança social, que "é dos trabalhadores, não é do capital".
"Estamos aqui pelo aumento de salários, numa altura que se irá discutir o Orçamento de Estado. Estamos aqui a dizer também que, em termos do Orçamento de Estado, mais dinheiro para a escola privada não, e portanto que se valorize a escola pública", disse Luís Leitão.
Na iniciativa participaram também professores, que se manifestaram pela valorização da escola pública no dia de abertura do ano letivo.
Cátia Domingues, professora e membro do Secretariado Nacional da Federação Nacional de Professores (Fenprof), lamentou que "os problemas persistem ano após ano" e na zona da Grande Lisboa, da Península de Setúbal e Algarve existe "um problema generalizado de falta de professores".
"As medidas que foram, entretanto, anunciadas por este Governo e por este ministro da Educação não passam de cuidados paliativos" e não respondem àquilo que a escola pública realmente necessita, que é "de professores que possam, efetivamente, estar nas salas de aula".
Para a dirigente sindical, isso só se faz "valorizando a carreira e a profissão e atraindo novos professores e aqueles que, entretanto, abandonaram a profissão, criando condições para que eles voltem às escolas".
"E enquanto este governo e este ministério não criar as condições de atratividade, nomeadamente naquilo que é a negociação do estatuto da carreira docente, não haverá professores nas escolas portuguesas e o problema agravar-se-á ano após ano", alertou.
O Centro Escolar Barbosa du Bocage, em Setúbal, hoje inaugurado, integra uma escola básica do 1.º ciclo e de educação pré-escolar, associada à já existente escola dos 2.º e 3.º ciclos, e este ano letivo vai receber 253 alunos, 164 distribuídos por oito turmas do 1.º ciclo, 80 por quatro turmas do pré-escolar e nove a frequentarem o Centro de Apoio à Aprendizagem.
Segundo a Câmara Municipal de Setúbal, o investimento foi de cerca de 5,36 milhões de euros e o novo equipamento escolar permite reforçar a oferta do pré-escolar e do 1.º ciclo e contribuir para a eliminação dos regimes de horários duplos no concelho.