Rotunda do Hospital é o paradigma do início do novo ano lectivo

Bom dia. A manhã desta sexta-feira apresenta-se já com muito trânsito e algum congestionamento, nomeadamente no sítio habitual (nós da Cancela até ao nó de Pestana Júnior) na Via Rápida, mas também à saída desta, na estrada da Liberdade que desemboca na rotunda do Hospital.

O facto desta zona ser um funil para onde confluem milhares de carros para aceder ao centro do Funchal, mas também ter ali um Hospital e várias escolas, com destaque para a HBG, uma escola com mais de 1.500 alunos do 2.º ciclo, acabam por levar a um congestionamento que, hoje, primeiro dia de aulas, é apenas o primeiro de muitos dias semelhantes ao longo deste novo ano lectivo.

De resto, na Via Rápida o congestionamento de assinalar dá-se no sentido Machico - Ribeira Brava no sublanço Pinheiro Grande - Cancela, estendendo-se por cerca de 1,5 km.