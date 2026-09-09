Conservatório abre ano lectivo com concerto e entrega certificados a 78 alunos

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode assinala a abertura do ano letivo 2026/2027 no próximo domingo, 13 de Setembro, com um concerto da Orquestra de Sopros e a entrega de certificados a 78 alunos que concluíram o 5.º grau do Ensino Artístico Especializado.

A iniciativa está marcada para as 19h00, no Jardim Municipal do Funchal, e contará com a direção do professor Luís Rodrigues. A cerimónia pretende assinalar simultaneamente a conclusão de uma etapa na formação dos alunos e o arranque de um novo ano de atividade artística do Conservatório.

Os certificados serão entregues a alunos dos regimes Articulado e Supletivo provenientes de nove concelhos e localidades da Região, nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico, Caniço, Ponta do Sol, Camacha, Calheta e Santana. Segundo o Conservatório, esta distribuição evidencia a presença regional da instituição através da sua rede de polos e núcleos.

"Cada certificado representa muito mais do que a conclusão de um grau: traduz anos de estudo, disciplina e crescimento artístico", afirma a nota assinada pelo presidente do Conservatório, Paulo Esteireiro. O responsável acrescenta que a abertura do novo ano pretende celebrar o percurso dos alunos e continuar a proporcionar formação e experiências artísticas na Região.

O programa musical da cerimónia será assegurado pela Orquestra de Sopros do Conservatório e inclui obras de diferentes períodos e universos musicais. O alinhamento contempla "Free World Fantasy", "Oregon" e "Dakota", de Jacob de Haan.

A formação interpretará ainda "Antonin's New World", de Antonín Dvořák, com arranjo de D. Stratford, baseado na Sinfonia n.º 9, "Do Novo Mundo". O concerto termina com "How to Train Your Dragon", de John Powell, com arranjo de Sean O'Loughlin, levando ao Jardim Municipal a banda sonora do filme de animação.

A cerimónia de abertura do ano lectivo e entrega dos certificados do 5.º grau realiza-se assim neste domingo às 19h00, no Jardim Municipal do Funchal, com entrada integrada na programação pública do Conservatório para o início de 2026/2027.