UMa recebe 550 novos alunos no arranque do ano académico

A Universidade da Madeira (UMa) promove esta sexta-feira, 11 de Setembro, uma sessão de acolhimento aos novos estudantes, numa altura em que já estão matriculados cerca de 550 alunos que agora iniciam o percurso académico na instituição.

A iniciativa começa às 14 horas, no Campus Universitário da Penteada, e destina-se aos estudantes colocados na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, mas também aos alunos internacionais que chegam à Madeira através do programa de mobilidade Erasmus+.

A sessão contará com a presença do reitor, Sílvio Moreira Fernandes, e pretende proporcionar aos novos alunos um primeiro contacto mais próximo com a Universidade, desde os cursos e respectivos responsáveis às instalações e diferentes estruturas de apoio disponíveis.

A UMa enquadra a iniciativa na estratégia de acompanhamento dos estudantes desde a entrada no ensino superior, procurando actuar em áreas como a integração na comunidade universitária, o sucesso académico, o bem-estar e a participação na vida da instituição.

Ao longo da tarde, os novos alunos terão oportunidade de conhecer os directores dos respectivos cursos e visitar as instalações do Campus da Penteada. O programa prevê também o contacto com serviços ligados ao acompanhamento académico, acção social, mobilidade internacional e integração universitária.

No âmbito do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade da Madeira dispõe actualmente de 22 cursos de licenciatura, que representam uma parte relevante da sua oferta de formação inicial. A instituição salienta que os cerca de 550 novos estudantes já matriculados nesta fase evidenciam a procura pela UMa e tornam particularmente importante assegurar um acompanhamento próximo desde os primeiros dias.

O acolhimento terá também uma componente dirigida à crescente internacionalização da academia madeirense. Os estudantes provenientes de outros países, nomeadamente através do Erasmus+, participarão na iniciativa, permitindo desde logo o contacto entre alunos locais, nacionais e estrangeiros.

Além da vertente mais institucional, a UMa preparou um programa de convívio. A recepção decorre entre as 14 e as 14h30, enquanto os kits de boas-vindas serão distribuídos até às 16 horas. Entre as 14h30 e as 16 horas realizam-se os encontros com os directores de curso e as visitas às instalações.

A partir das 16 horas e até às 18 horas, o programa encerra com um momento de convívio e animação, pensado para facilitar os primeiros contactos entre colegas, professores e restante comunidade académica.

Com a iniciativa, a Universidade pretende que os novos estudantes não conheçam apenas o curso que vão frequentar, mas também as pessoas, os espaços e os serviços a que poderão recorrer durante o seu percurso académico.