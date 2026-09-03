GNR deteve mais de 8 mil condutores alcoolizados desde o início do ano

A Guarda Nacional Republicana deteve 8.438 condutores por condução sob o efeito do álcool entre 1 de Janeiro e 31 de Julho deste ano.

No mesmo período, a GNR registou 8.856 crimes de condução em estado de embriaguez, o equivalente a uma média mensal de 1.265 ocorrências.

A legislação portuguesa determina que conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,20 gramas por litro constitui crime, punível com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias, além da proibição de conduzir.

Segundo a GNR, a diferença entre o número de crimes registados e o total de detenções explica-se pelos casos em que é necessária a realização de análises ao sangue em meio hospitalar. Como os resultados laboratoriais apenas são conhecidos posteriormente, a constituição como arguido acontece também numa fase posterior.

A Guarda calcula ainda que, tendo em conta o período mínimo de 12 horas durante o qual cada condutor detido fica impedido de conduzir, as detenções efectuadas nos primeiros sete meses do ano corresponderam a mais de 101 mil horas de afastamento das estradas.

Condutores entre os 51 e os 64 anos lideram detenções

Os dados revelam que a maior incidência ocorre entre a população adulta.

A faixa etária dos 51 aos 64 anos concentra o maior número de detenções, com 2.450 casos, seguindo-se os condutores entre os 41 e os 50 anos, com 2.167.

Entre os 31 e os 40 anos foram registadas 1.850 detenções e, entre os 25 e os 30 anos, 1.266.

Os valores são substancialmente inferiores entre os jovens dos 18 aos 20 anos e entre os condutores mais idosos.

Madrugadas de fim-de-semana concentram maior risco

A GNR identifica ainda uma forte concentração das infracções ao sábado e ao domingo, sobretudo durante a madrugada.

O período entre as 00h00 e as 6h00 destaca-se como aquele em que é detectado o maior número de situações, muitas delas associadas a deslocações relacionadas com lazer e diversão nocturna.

Em termos territoriais, Porto, Setúbal, Aveiro e Faro são os distritos onde foram registados mais crimes e detenções por condução sob o efeito do álcool durante os primeiros sete meses de 2026.