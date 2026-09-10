Rendas podem subir até 2,56% em 2027

Os senhorios podem aumentar o valor das rendas até 2,56% em 2027, com base nos números da inflação de agosto hoje confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do INE, que confirmam os valores avançados na estimativa rápida divulgada a 31 de agosto, nos últimos 12 meses até agosto a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 2,56%, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a atualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).