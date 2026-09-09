Detido casal suspeito de incendiar casa de vizinhos em Loures

A Polícia Judiciária, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, informou esta quarta-feira que deteve, no dia de ontem, um casal, fortemente indiciado pela prática de um crime de incêndio urbano ocorrido na madrugada (1h05) do passado dia 6 de Setembro, numa moradia localizada em Loures.

A mulher e o homem, recorreram a gasolina e um maçarico para aplicar chama directa na fachada, tapetes e portas de acesso de uma residência vizinha. Dos dois focos de incêndio resultaram danos, por ação do calor e deposição de fuligem, na fachada e portas principais de acesso e ainda perigo para a integridade física dos moradores que se encontravam no interior da moradia. PJ

Pelo que a investigação apurou, o móbil do crime estará relacionado com desavenças entre vizinhos. Os detidos, de 28 e 33 anos, vão ser presentes ao DIAP de Loures, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido, e aplicação de medidas de coação.