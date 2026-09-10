Homem agredido na Avenida

Um homem com cerca de 38 anos foi agredido esta madrugada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelas 3h25, tendo a assistência sido prestada por elementos da tripulação da ambulância destacada para o local.

Também esteve a PSP a tomar conta da ocorrência, tendo o indivíduo, aparentemente residente na Madeira, sido transportado ao Hospital para tratamentos.