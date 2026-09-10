Homem agredido na Avenida
Um homem com cerca de 38 anos foi agredido esta madrugada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelas 3h25, tendo a assistência sido prestada por elementos da tripulação da ambulância destacada para o local.
Também esteve a PSP a tomar conta da ocorrência, tendo o indivíduo, aparentemente residente na Madeira, sido transportado ao Hospital para tratamentos.
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