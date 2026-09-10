De vermelho e com chapéus de cowboy, republicanos chegam à convenção no Texas

Centenas de republicanos, vestidos de vermelho e com chapéus de 'cowboy', começaram a preencher o 'American Airlines Center', arena no estado norte-americano do Texas onde decorre até quinta-feira a inédita convenção intercalar com a presença de Donald Trump.

Ao som da tradicional música 'country', os eleitores republicanos iam dançando e abanando os seus chapéus de 'cowboy' à medida que iam também começando a ocupar as bancadas da arena, que rapidamente ficou colorida com as cores da bandeira dos Estados Unidos: vermelho, azul e branco.

O primeiro dia de convenção começou no horário previsto, às 15:00 (hora local, 21:00 em Portugal continental) com uma atuação do músico Christopher Macchio, conhecido como o "Tenor Presidencial", que interpretou o hino nacional.

No entanto, e apesar de a organização esperar 20.000 participantes, os lugares estavam longe de estar preenchidos, com várias secções da arena praticamente vazias no arranque do evento.

Os preços dos bilhetes e pacotes para participar na convenção variam bastante dependendo dos níveis de acesso e das metas de arrecadação de fundos.

Os pacotes básicos para a convenção e os passes para legisladores começam nos 25 mil dólares (21,5 mil euros), embora o Comité Nacional Republicano tenha lançado um sorteio de bilhetes gratuitos.

Um lugar na mesa redonda exclusiva com o Presidente norte-americano, Donald Trump, custa 250 mil dólares (215 mil euros) por pessoa, segundo o The Wall Street Journal, que acrescenta que o Partido Republicano planeia arrecadar milhões de dólares durante o evento.

Donald Trump é a figura central daquela que é a primeira convenção intercalar republicana da história moderna dos Estados Unidos.

Tradicionalmente, as Convenções Nacionais dos dois grandes partidos norte-americanos (Republicano e Democrata) realizam-se apenas a cada quatro anos, especificamente nos meses de verão que antecedem as eleições presidenciais, o que torna este evento republicano inédito.

Normalmente, as convenções servem para os delegados partidários votarem formalmente no candidato à Casa Branca e aprovarem a plataforma oficial do partido.

Contudo, a convenção de Dallas não terá qualquer votação nem nomeação, servindo como uma montra para os candidatos republicanos que disputam eleições acirradas para o Congresso.

As eleições de meio de mandato costumam ser difíceis para o partido no poder em Washington, e, por isso, Trump acredita que o evento pode impulsionar o entusiasmo pelo Partido Republicano e aumentar a participação do eleitorado mais conservador.

"Finjam, por favor, que o meu nome está no boletim de voto", disse Trump recentemente na Carolina do Sul.

"Simplesmente venham votar", apelou na ocasião.

O Presidente norte-americano tem presença confirmada no palco nas duas noites do evento e deverá fazer o discurso principal da noite de hoje, pelas 20:15 (02:15 em Portugal continental).

A convenção decorre num dia em que Dallas está sob alerta de calor extremo, com as temperaturas a passarem dos 37 graus celsius. Mas nem esse fator reduziu o entusiasmo dos eleitores do movimento MAGA, o icónico 'slogan' de campanha de Donald Trump 'Make America Great Again' [Tornar a América Grande de Novo].

O rosto de Trump está por toda a convenção: desde o exterior da arena, passando pelos corredores, até às credenciais da imprensa, evidenciando o destaque dado ao Presidente neste evento.

Porém, o ênfase dado a Donald Trump contribuiu para que alguns políticos republicanos se afastassem desta convenção, mesmo estando a disputar eleições acirradas para o Senado.

Segundo o jornal New York Times, três dos nove republicanos que concorrem nas disputas mais incertas para o Senado decidiram não comparecer à convenção organizada pelo Comité Nacional Republicano.

Mas a lista de oradores esperados no evento é longa e inclui o vice-presidente, JD Vance, além de outros membros do gabinete presidencial, como o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, além da ex-porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt.