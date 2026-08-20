CDU entende que faltam políticas de progresso e desenvolvimento no Funchal

O concelho do Funchal está estagnado e refém de políticas de fachada, denunciou a CDU em comunicado divulgado esta quinta-feira, na véspera do Dia da Cidade, acusando o executivo camarário de Jorge Carvalho de "incapacidade" e "incompetência" para resolver problemas estruturais do concelho.

Segundo os comunistas, as populações das zonas altas continuam com graves carências de acessibilidades e ligações, sentindo-se "cidadãos de segunda", enquanto o acesso à habitação digna se tornou "uma miragem" que empurra jovens e famílias trabalhadoras para fora, num contexto de especulação imobiliária que "dita a lei". A mobilidade urbana é apontada como outro falhanço, sem uma rede de transportes públicos integrada e alternativa ao carro, e o saneamento básico é descrito como insuficiente em todo o município, agravando também a qualidade da água do mar nas praias.

A CDU critica a "inversão orçamental" que, diz, canaliza recursos de forma quase exclusiva para a Estrada Monumental, o Lido e o centro, deixando freguesias, bairros e localidades sem investimento estrutural, e defende que o Funchal "não é apenas um postal turístico para inglês ver".

Como soluções, o partido propõe mais investimento em saneamento e estações de tratamento, aposta na construção e reabilitação de habitação pública, reforço drástico dos transportes públicos e um novo Plano Director Municipal que garanta ordenamento do território justo e contrário à especulação.