Cerca de 245 pessoas com alta clínica continuam internadas à espera de resposta social

Cerca de 245 pessoas com alta clínica continuam internadas nos hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, à espera de uma resposta social ou de outra solução de acolhimento, segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira pelo SESARAM.

Perante esta realidade, "o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM), foi informado pelo Instituto de Segurança Social da Madeira da disponibilização de 30 vagas destinadas ao acolhimento de pessoas actualmente em situação de alta social internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Hospital dos Marmeleiros", conforme já noticiado pelo DIÁRIO durante o dia de hoje.

Governo Regional prepara transferência de 30 altas problemáticas para as IPSS O SESARAM tem cancelado recorrentemente cirurgias por falta de camas para internar os doentes

Destas, 17 foram disponibilizadas esta quinta-feira e outras 13 deverão surgir nos próximos dias.

De acordo com a nota, a solução resulta da articulação entre as secretarias regionais de Saúde e Protecção Civil e de Inclusão, Trabalho e Juventude. O SESARAM sublinha que as cerca de 245 altas clínicas pendentes representam uma pressão significativa sobre o sistema regional de saúde, uma vez que a permanência destes utentes ocupa camas que poderiam ser utilizadas por doentes que necessitam de cuidados hospitalares diferenciados.

A entidade tem procurado assegurar a gestão destas situações, defendendo, contudo, que o problema exige uma resposta conjunta e continuada entre a Saúde e a área social.

As 30 vagas agora disponibilizadas são consideradas pelo SESARAM um passo importante.