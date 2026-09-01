Cinco pessoas salvas em duas operações coordenadas a partir do Funchal

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou duas operações, das quais resultou o salvamento de cinco pessoas, revelou a Marinha.

No mesmo período, foram registados 28 incidentes na área de responsabilidade do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, com 46 pessoas salvas. Já o MRCC de Ponta Delgada coordenou 13 acções de busca e salvamento, que permitiram resgatar nove pessoas.

Segundo os dados divulgados, durante os primeiros oito meses de 2026, a Marinha realizou 313 acções de busca e salvamento, das quais resultaram 313 vidas salvas.

O sucesso destas operações depende da articulação entre várias entidades, nomeadamente a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, a Força Aérea Portuguesa, o INEM/CODU-MAR, os serviços nacionais e regionais de Protecção Civil, os bombeiros, as administrações marítimas e portuárias e o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro.

A Marinha destaca igualmente o contributo dos navios mercantes e das embarcações de pesca que, sempre que necessário, se desviam das suas rotas ou interrompem a actividade profissional para auxiliar nas operações, sob coordenação dos centros nacionais de Lisboa e Ponta Delgada.

Os centros de coordenação, já distinguidos nacional e internacionalmente, mantêm uma capacidade permanente de resposta para a salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia e durante todo o ano.