Trump disposto a deixar pressão económica abalar o Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu hoje deixar a pressão económica sobre o Irão aumentar, em vez de ordenar novos ataques perante as exigências de Teerão para reabrir o estreito de Ormuz.

"Estamos apenas a semi-negociar com eles. Limitamo-nos a observar o Irão, com a sua inflação galopante e o facto de já não ter dinheiro", disse Trump, citado pelo site de notícias Axios.

Há apenas uma semana, Donald Trump tinha lançado mais uma de uma série de ameaças de atacar fortemente o Irão, antes de recuar de novo, dizendo esperar um acordo rápido sobre a reabertura de Ormuz.

O Irão apresentou hoje uma lista de exigências aos Estados Unidos, incluindo o fim do bloqueio naval, a suspensão das sanções e o pagamento de reparações de guerra, afastando a esperança de uma resolução rápida do conflito.

"Até que os Estados Unidos corrijam o seu comportamento, o Estreito de Ormuz não será aberto", afirmou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohammad Bagher Zolgadr, num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal IRNA, citado pela agência Efe.

Segundo o Axios, Trump destacou que a economia iraniana está "numa situação muito má" e não fez qualquer nova ameaça de ataques militares.

O Irão anunciou em meados de julho o renovado encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passava 20% do crude mundial antes da guerra, no meio da escalada das tensões com os Estados Unidos.

Washington respondeu restabelecendo o bloqueio naval aos portos e embarcações iranianos, o que paralisou as negociações entre os dois lados no âmbito do memorando de entendimento para a paz assinado a 17 de junho.