Quinta da Caldeira promove acampamento para crianças como despedida das férias de verão

A Quinta da Caldeira promove, nos dias 21 e 22 de Agosto, a iniciativa "A Última Aventura do Verão – Acampamento na Quinta", uma atividade dirigida a crianças entre os 5 e os 12 anos que pretende proporcionar uma experiência de contacto com a natureza antes do regresso às aulas.

O acampamento arranca às 10 horas do dia 21 de Agosto e termina ao meio-dia do dia seguinte, combinando momentos de convívio, descoberta e aprendizagem num ambiente natural. A organização destaca que a iniciativa procura incentivar a autonomia, a partilha e a interação entre os participantes, promovendo experiências longe dos ecrãs e das rotinas digitais.

Segundo a Quinta da Caldeira, o contacto com a natureza e a vivência em grupo contribuem para o desenvolvimento de competências sociais, emocionais e pessoais, como a cooperação, a responsabilidade, a criatividade, a comunicação e a capacidade de adaptação a novas situações.

A organização sublinha ainda que a iniciativa pretende proporcionar às crianças uma forma ativa de viver os últimos dias das férias, através de atividades que privilegiam o brincar, a exploração e a criação de memórias em contacto direto com o meio envolvente.

A participação tem um custo de 60 euros por criança, valor que inclui refeições e seguro.

As inscrições podem ser efetuadas através do formulário: https://forms.gle/fXa9egxNqrYDhKD48.

A Quinta da Caldeira está situada no Caminho Municipal da Achadinha, n.º 139, na Camacha. Mais informações podem ser obtidas através do endereço de correio eletrónico [email protected].