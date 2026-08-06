Madeira lidera os mercados onde as casas são vendidas mais rapidamente

A ilha da Madeira está entre os mercados imobiliários mais dinâmicos do país, sendo, a par do distrito do Porto, o território onde as habitações anunciadas para venda são retiradas do mercado mais rapidamente. Segundo uma análise do idealista, divulgada hoje, 15% das casas colocadas à venda na Região durante o 2.º trimestre deste ano desapareceram dos anúncios em menos de sete dias.

O estudo do marketplace imobiliário revela que, à escala nacional, apenas cerca de 10% das habitações são vendidas em menos de uma semana, o que coloca a Madeira bem acima da média portuguesa.

Também ao nível das capitais de distrito e regiões autónomas, o Funchal surge entre as cidades com maior rapidez de venda. A capital madeirense regista 9% de imóveis vendidos em menos de sete dias, apenas atrás de Aveiro, Coimbra e Porto (11%) e de Braga (10%).

Os dados evidenciam uma forte procura por habitação na Região, onde a oferta disponível continua a ser rapidamente absorvida pelo mercado. Ainda assim, a maioria das transações continua a concretizar-se em prazos mais alargados. A nível nacional, 31% dos imóveis saem do mercado entre um e três meses após serem anunciados, enquanto 35% demoram entre três meses e um ano a ser vendidos.

No caso da Madeira, o facto de 15% das casas serem retiradas dos anúncios em menos de uma semana coloca a Região na liderança nacional deste indicador, reflectindo a elevada pressão sobre o mercado imobiliário e a forte procura por imóveis, num contexto em que a oferta continua limitada, uma vez que 57% dos imóveis sai do mercado até 3 meses após o anúncio. No Funchal, menos de metade (47%) sai do mercado no espaço de 3 meses.

A análise do idealista baseia-se no tempo que os anúncios permaneceram activos na plataforma antes de serem retirados, assumindo que essa retirada corresponde, na maioria dos casos, à concretização da venda.