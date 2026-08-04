Serviços digitais crescem 35% A plataforma Funchal Alerta contabilizou mais de 9.800 reportes e o Contact Center municipal recebeu 47.200 chamadas nos primeiros seis meses do ano. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 5 de Agosto.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia "Na Venezuela a fase mais difícil começa agora" Marianela Camacho, presidente do Banco Alimentar, reforça o apelo à solidariedade para ajudar 25 mil desalojados que continuam em acampamentos após o duplo sismo.

Outros destaques:

Mais de 3.600 beatas retiradas das praias Segunda campanha de limpeza que decorreu ao longo de nove dias mobilizou 350 voluntários para seis estâncias balneares. Marina do Funchal eleva para 27 as Bandeiras Azuis da Região.

Agricultores recebem mais de 900 mil euros do POSEI

E, por fim, Aguaceiros regressam no fim-de-semana

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