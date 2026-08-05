Seis membros da família Bolsonaro surgem como candidatos nas eleições gerais no Brasil

Seis membros da família Bolsonaro deverão disputar, com candidaturas à Presidência da República, ao Senado e à Câmara dos Deputados, as eleições gerais brasileiras de outubro.

A família Bolsonaro ganhou projeção política com Jair Bolsonaro, que foi Presidente do Brasil entre 2019 e 2022 e cujo apelido continua a ser uma das referências da direita brasileira.

Flávio Bolsonaro, conhecido como o filho '01' do ex-presidente, vai procurar seguir os passos do pai e chegar ao Palácio do Planalto, após ter construído uma carreira política no Rio de Janeiro, onde foi deputado estadual, sendo atualmente senador, eleito pelo estado.

O senador de 45 anos concorre à presidência pelo Partido Liberal (o mesmo do pai), contra o atual chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, que ambiciona a reeleição e cumprir assim o quarto mandato à frente da maior economia da América Latina.

A mãe de Flávio, de Carlos ('02') e de Eduardo ('03') e primeira mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, foi anunciado pelo Partido Liberal que é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro.

Com carreira política naquela cidade, Rogéria Bolsonaro foi vereadora carioca em 1992 e 1996.

Já o único irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, vai tentar ser eleito como deputado federal por São Paulo, pela primeira vez aos 61 anos.

No domingo, Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, surgiu como candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de outubro, também pelo Partido Liberal (PL).

Michelle, evangélica praticante, que teve um papel relevante na campanha presidencial do marido em 2022, é vista pelo 'bolsonarismo' como fundamental para atrair o eleitorado feminino e conservador.

Pelo estado de Santa Catarina, um dos grandes bastiões políticos do clã Bolsonaro, vão concorrer o irmão de Flávio, Carlos Bolsonaro, e o meio-irmão Renan.

O segundo filho do ex-presidente, de 43 anos, e antigo vereador do Rio de Janeiro, vai candidatar-se ao Senado Federal.

Já Renan, de 28 anos, vereador de Balneário Camboriú, uma cidade balnear do estado de Santa Catarina, vai procurar o lugar de deputado federal pelo estado sulista.

O líder da família, Jair Bolsonaro, encontra-se inelegível e em prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022, que perdeu para o atual Presidente, Lula da Silva.

Também inelegível, encontra-se o filho Eduardo Bolsonaro. A morar nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, Eduardo alega ser alvo de uma suposta perseguição política do Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso de um processo judicial, após a condenação do seu pai, por tentativa de golpe de Estado.

Os partidos políticos, federações e coligações têm até 15 de agosto, para apresentar à Justiça Eleitoral os pedidos de registo das candidaturas às eleições gerais, que terão ainda de ser validades pelas autoridades brasileiras

No dia 04 de outubro, primeira volta das eleições, mais de 146 milhões vão às urnas escolher os novos representantes políticos para os cargos de Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.