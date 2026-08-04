EduQA aceita duas respostas em pergunta de Física e Química devido a erro

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) decidiu considerar como certas duas respostas a uma pergunta de escolha múltipla do exame de Física e Química da 2.ª fase após detetado um erro nos critérios de classificação.

Em causa está o item 5.2. da prova de Física e Química, que pedia aos alunos que identificassem como a pressão e a temperatura afetam o equilíbrio químico de uma mistura gasosa, refletido na sua cor.

Na semana passada, a Associação Portuguesa de Professores de Física e Química (APPFQ) alertou para um erro nos critérios de classificação da pergunta, mas o EduQA afastou alterações, argumentando que "a resolução dos itens da prova deve ser enquadrada nos conhecimentos previstos nas Aprendizagens Essenciais de Física e Química A".

No entender do EduQA, apenas uma das opções apresentadas está de acordo com as aprendizagens essenciais da disciplina, mas, já na segunda-feira, também a Sociedade Portuguesa de Química (SPQ) defendeu que duas das respostas deveriam ser consideradas corretas.

Num comunicado divulgado hoje, o instituto, responsável pelos exames nacionais, assume que a opção B das duas versões do exame é "cientificamente legítima e válida num nível mais avançado da aprendizagem de Química".

Ainda que o raciocínio que leva a essa resposta não esteja previsto no âmbito do ensino secundário, está correto "num contexto de descrição termodinâmica, que considera simultaneamente os efeitos da compressão e do reajuste do equilíbrio".

"Assim, analisados os pareceres da APPFQ e da SPQ (...) e de modo a não penalizar alunos que eventualmente tenham assumido a opção B como a opção correta, resulta que a chave de resposta a considerar como final passa a ser, na versão 1, as opções B e D e, na versão 2, as opções A e B", refere o comunicado.

A 2.ª fase do exame de Física e Química, realizado pelos alunos do 11.º ano, decorreu no dia 24 de julho.