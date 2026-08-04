Eduardo Jesus apresenta 10 anos de turismo

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta esta terça-feira, pelas 15h30, ao representante da República, no Palácio de São Lourenço, o livro “Madeira – Turismo 2015-2024”. A obra, editada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, traça um retrato da evolução do sector ao longo da última década, reunindo os principais resultados alcançados, as políticas implementadas e os desafios enfrentados pelo destino Madeira.

Antes disso, pelas 10h30, o representante da República recebe os investigadores Liliana Rodrigues e Edgar Silva, representantes da organização do colóquio “A Voz do Povo: A pedagogia da democracia – 50 anos de eleições”.

Outras iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

Política

12h00 Iniciativa do Chega.

Local: Jardins do Hospital João de Almada.

16h00 Iniciativa do PS-Madeira.

Local: Junto à ETAR do Porto da Cruz, próximo da praia da Maiata.

Desporto

18h00 Início da época do Madeira Andebol SAD.

Local: Pavilhão do Funchal.

Eventos

39.ª Semana Gastronómica de Machico:

- 19h30 Chef Duarte Oliveira (Forte do Amparo)

- 20h00 Grupo de Folclore da Casa do Povo do Caniçal

- 21h00 Amigos da Música

- 22h00 Jorge Ferreira (Palco principal)

- 00h00 DJ Ricardo Nunes (Palco II)

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 04 de Agosto:

1578 -- Batalha de Alcácer Quibir. Morte de D. Sebastião, sem descendência.

1789 - Revolução Francesa. Um mês depois da Tomada da Bastilha é abolido o sistema feudal.

1792 - Nasce o poeta do romantismo inglês Percy Bysshe Shelley, autor de "Prometheus Unbond". Definiu-se como "democrata, grande amante da humanidade e ateu".

1849 - Chegam a Moçâmedes, Angola, os primeiros colonos portugueses, vindos de Pernambuco, Brasil.

1901 - Nasce o trompetista de jazz norte-americano Louis Armstrong.

1914 - Grande Guerra de 1914-1918. A Grã-Bretanha comprometida em defender a Bélgica declara guerra à Alemanha. A extensão do Império Britânico leva o conflito à dimensão mundial. Os Estados Unidos mantêm-se neutrais.

1919 - O Senado da Universidade do Porto aprova a criação dos institutos de investigação científica de Anatomia e Histologia na Faculdade de Medicina.

1921 - É criada a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, Açores.

1922 - Ascensão do fascismo em Itália. Início dos ataques dos militantes do Partido Fascista às instituições das cidades italianas.

1935 - Inauguração oficial da Emissora Nacional de Radiodifusão.

1944 - II Guerra Mundial. A Gestapo, polícia política de Hitler, captura Anne Frank e outros 14 judeus holandeses, em Amesterdão, Holanda.

1977 - Morre, aos 92 anos, Ernst Bloch, filósofo marxista alemão cuja Philosophie der Hoffnung ("Filosofia da Esperança") pretendia completar o que ele considerava a visão parcial do marxismo sobre a realidade.

1984 - O Foguete espacial europeu Ariane 3 é lançado de Guiana Space Centre, Guiana Francesa, para o espaço e coloca dois satélites de telecomunicações em orbita geostacionária a 36 mil quilómetros da terra.

1991 - O judoca Li Chang-Su, 24 anos, chega a Seul, tornando-se o primeiro atleta norte-coreano a desertar para a Coreia do Sul desde a divisão da península, em 1945.

1996 - O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) Jonas Savimbi recusa uma das vice-presidências de Angola, proposta pelo Governo angolano, no quadro da reconciliação nacional.

1998 -- Começa nova ronda de conversações sobre Timor-Leste, entre os Governos de Portugal e da Indonésia, com mediação das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos.2003

- Morre, aos 77 anos, o médico João Pulido Valente, resistente antifascista, antigo preso político, fundador da primeira organização maoista em Portugal.

- Morre, com 61 anos, a jornalista e escritora Helena Sanches Osório, antiga diretora do semanário O Independente e do vespertino A Capital.

2004 -- É atribuído o Prémio IABSE OstrA "Óscar" mundial da engenharia ao português António Segadães Tavares, pelo projeto de ampliação do Aeroporto Internacional da Madeira, no Funchal.

2005 - Desabamento de uma falésia na praia de Almagreira, em Peniche, Leiria, causa a morte a duas pessoas.

2006 - O parlamento da Ucrânia aprova a nomeação do político pró-russo Viktor Ianukovitch para o cargo de primeiro-ministro.

- Morre, aos 78 anos, José Luís Ferreira da Cunha, antigo secretário de Estado da Informação do VI Governo Provisório, chefe da casa civil da Presidência de Costa Gomes (1914-2001).

2007 - Morre, com 78 anos, o compositor norte-americano Lee Hazlewood, autor de "These Boots Were Made for Walkin", popularizado por Frank Sinatra.

- Morre, aos 81 anos, Raul Hilberg, escritor e historiador norte-americano, conhecido pelas suas obras sobre o Holocausto.

2008 - O Tribunal Constitucional "chumba" o número um do artigo segundo do decreto da Assembleia Legislativa da Madeira, que adaptava a lei do tabaco à região, considerando que o Parlamento madeirense ultrapassou as suas competências legislativas.

- Morre, aos 92 anos, o maestro italo-norte-americano Nicola Rescigno. Em 1953, foi um dos três fundadores da Ópera Lírica de Chicago, Estados Unidos, onde dirigiu Maria Callas na sua estreia e em 1957, co-fundador da Ópera de Dallas, de que seria principal chefe de orquestra até 1990.

2010 - As trabalhadoras independentes e os respetivos parceiros passam a estar formalmente abrangidos pelo direito à licença por maternidade, com a entrada em vigor da diretiva (lei europeia) 2010/41/EU, que revoga e substitui uma lei anterior (Diretiva 86/613/CEE).

- Morre, aos 72 anos, Orlando Worm, desenhador de luz, diretor técnico e um dos fundadores da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.

2012 - O Sudão e o Sudão do Sul alcançam um acordo sobre a partilha da riqueza petrolífera controlada por Cartum antes da partição do país.

- O norte-americano Michael Phelps conquista nos Jogos Olímpicos Londres2012, Inglaterra, a sua sexta medalha em Londres2012, Inglaterra, e a 22.ª da sua história, as mesmas que Portugal conseguiu em 100 anos. No final da sua quarta e última presença na maior prova, Phelps despediu-se com o título na estafeta dos 4x100 metros estilos, encerrando o seu ciclo com 18 medalhas de ouro, duas de prata e outras tantas de bronze.

2013 - A canoísta Joana Vasconcelos sagra-se vice-campeã do Mundo de sub-23 de K1 200, em Welland, Canadá.

- O canoísta Diogo Lopes sagra-se vice-campeão do Mundo de K1 200 de juniores, perdendo o ouro por nove milésimos de segundo em Welland, Canadá.

2014 - O Banco de Portugal nomeia Luís Máximo dos Santos como presidente do 'bad bank', que assumiu os ativos problemáticos do Banco Espírito Santo.

- O Banco de Portugal decide que BES Angola, o banco de Miami e o líbio Aman Bank ficam no 'bad bank', e atribui ainda a este 10 milhões de euros para ajudar a administração na recuperação de ativos.

2015 - O nadador sul-africano Cameron van der Burgh bate o recorde do mundo nas eliminatórias dos 50 metros bruços nos Mundiais disputados em Kazan, Rússia, ao nadar a distância em 26,62 segundos.

- Morre, aos 61 anos, Takashi Amano, designer japonês, considerado pioneiro no aquapaisagismo, autor da exposição "Florestas Submersas" do Oceanário de Lisboa.

2017 - O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, inaugura a maior barragem do país, em Laúca, e lança a primeira pedra em Caculo Cabaça, que a vai superar, obras no rio Kwanza avaliadas em 7.500 milhões de euros.

- Xanana Gusmão demite-se da presidência do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense, assumindo responsabilidade pela derrota nas legislativas de Timor-Leste, e defende que o partido não deve entrar numa coligação de Governo e deve ser oposição.

2019 -- Morre, aos 93 anos, Nuon Chea, principal ideólogo do regime comunista cambojano do Khmer Vermelho. Cumpria uma pena de prisão perpetua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

2020 - A Assembleia Legislativa de Macau aprova um novo regime de proteção civil que prevê a criminalização da difusão de "informações falsas", com pena até dois anos de prisão ou multa de até 240 dias.

- Duas explosões sucessivas de materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto de Beirute, Líbano, causam mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos. Cerca de 300.000 pessoas ficaram sem casa.

- Tribunal de Relação do Barlavento, em Cabo Verde, decide extraditar para os Estados Unidos o empresário Alex Saab, alegado testa-de-ferro do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

- A Comissão Europeia aprova a criação do novo Banco Português de Fomento, no âmbito dos auxílios de Estado, que foi decidida pelo Governo em junho.

- Morre, aos 59 anos, Juvenal Garcês, ator e encenador, fundou, com Mário Viegas (1948-1996), a companhia Teatral do Chiado em 1990.

2023 - Um tribunal russo condena o opositor do regime Alexei Navalny a 19 anos de prisão por ter criado uma "organização extremista", a sua terceira e mais longa pena de prisão.

- Morre, aos 75 anos, John Gosling, músico inglês, teclista e pianista dos Kinks.

2024 - Morre, aos 82 anos, João Paulo Guerra, jornalista, foi editor e repórter na ex-Emissora Nacional (1974) e chefe do Gabinete de Estudos e Planeamento da Direção de Programas desta estação, na origem da Rádio Difusão Portuguesa (1974-1975). Conquistou uma dezena de prémios, nomeadamente da Casa da Imprensa, o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas, o Prémio Nacional de Reportagem do Clube de Jornalistas do Porto, e o Prémio Reportagem de Rádio do Clube Português de Imprensa.

2025 - De acordo com o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas, o incêndio que deflagrou no dia 26 de julho em Ponte da Barca consumiu uma área total 7.550 hectares, 5.786 dos quais no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

PENSAMENTO DO DIA

As massas nunca se elevam ao padrão do seu melhor membro. Pelo contrário, degradam-se ao nível do pior Henry David Thoreau (1817-62), escritor e filósofo norte-americano.

Este é o ducentésimo décimo sétimo dia do ano. Faltam 149 dias para o termo de 2026.