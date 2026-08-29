Antigo dirigente do CDS Narana Coissoró morre aos 94 anos

O antigo dirigente do CDS-PP Narana Coissoró, que foi vice-presidente da Assembleia da República entre 1999 e 2005, morreu hoje aos 94 anos, disse à agência Lusa fonte oficial do partido.

A mesma fonte adiantou que o Grupo Parlamentar do CDS-PP vai apresentar no parlamento um voto de pesar pela morte do antigo dirigente centrista.

Narana Coissoró foi deputado à Assembleia da República pelo CDS durante várias legislaturas e desempenhou o cargo de vice-presidente do parlamento entre 1999 e 2005.

Numa nota de pesar, o CDS-PP destaca que Narana Coissoró "dedicou grande parte da sua vida à causa pública, ao ensino universitário, ao Direito, à Justiça e ao partido".

"Advogado, Professor Catedrático, Deputado, Dirigente e Líder Parlamentar do CDS-PP, Vice-presidente da Assembleia da República, distinguiu-se permanentemente pelo rigor do pensamento, pela força da palavra, pela firmeza nos Valores e nas convicções e pela defesa corajosa de causas", lê-se na nota.

Segundo o CDS-PP, Narana Coissoró foi protagonista de alguns dos "momentos mais relevantes e marcantes" da história do partido, tendo participado em "muitos combates ao serviço da dignidade da pessoa humana, da Democracia e da Liberdade".

"A partida do Professor Narana Coissoró deixa uma saudade profunda, mas também um legado que permanecerá bem vincado no Ensino, na Justiça, no CDS-PP e na história recente de Portugal", acrescenta a nota, manifestando também os "sentidos pêsames" a toda a família.