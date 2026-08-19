Um em cada três polícias tem a saúde mental em risco

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais, edições que além da questão da saúde mental na principal força de segurança pública do país, também trata de outros temas como as pensões sociais e a sustentanbilidade da Segurança Social, no fundo o futuro das pensões para quem hoje trabalha...

Na revista Sábado:

- "Proteger o cérebro em cada fase da vida"

- "Joana Marques. Clubes dos 'lesados' da humorista não pára de crescer"

- "Chega e ciganos. MP acusa autarca de incitamento ao ódio e à violência"

No Correio da Manhã:

- "Populações em risco. Fogos ameaçam aldeias do norte"

- "Sistema de pensões com buraco de 1,9 mil milhões de euros. Conclusões do grupo de trabalho"

- "De Torres Novas a Alcoitão. Mulher sequestrada e violada em assalto"

- "Santo Tirso. Salvador com doença rara precisa de 'gel milagroso'"

- "Central. Circati a caminho do Benfica"

- "Sporting. Ioannidis sofre nova lesão"

- "FC Porto. Farioli pressiona saída de Mora"

- "Hospital de São José. Diretor de serviço demite-se contra caos nas urgências"

- "Turista na Albânia. Jovem português assassinado"

- "Laura Cardoso 1927-2026. Morreu estrela das telenovelas"

No Público:

- "Grupo de trabalho propõe gestão individual das pensões"

- "Em 11 anos. Mais de 1.800 operadores ilegais de jogo online com ordem para encerrar"

- "EUA. Trump castiga sul-coreanos e Omã por fracasso no Irão"

- "Ao fim de 14 anos. Apátridas vão poder pedir estatuto e Jasmin Ahmetovic quer ser 'o primeiro'"

- "Montenegro era o alvo. Quando uma estada secreta no hotel deu dores de cabeça, mas evitou um atentado"

- "Península Ibérica. Temperatura da água esteve cinco graus acima do normal"

- "Energia. Reguladora tem de avaliar entrada no Estado na REN"

No Jornal de Notícias:

- "Um terço dos polícias tem a saúde mental em risco"

- "Relatório alerta para défice fiscal de 1,9 mil milhões na Segurança Social"

- "Cinco dias de festival com o peso da história"

- "Ciclismo. Pedalar das encostas do Douro até à Foz"

- "FC Porto. Negócio de Mora dá folga ao dragão para atacar o mercado"

- "Viana. Cortejo das mordomas é uma montra milionária de ouro e trajes"

- "Gaia. Sem controlo dos acessos, automóveis invadem a marginal"

- "Incêndios. Mais de mil bombeiros no combate aos três maiores fogos"

- "Saúde. Presidentes dos hospitais têm mandatos caducados"

No Diário de Notícias:

- "Empresa na hora? Registos Comerciais têm mais de dois mil dias de atraso"

- "Universitários. Oferta de quartos para arrendar cai 25%"

- "Parcerias. Brisa faz derrapar risco das PPP em 60%. Contribuintes arriscam perder três mil milhões de euros"

- "Belém. Presidente promulga 'Lei das Burcas'"

- "Saúde. Ministério diz que solução adotada pelo Garcia de Orta para IVG está prevista na lei"

- "Médio Oriente. Trump nega diálogo com Irão apesar da ameaça sobre 'o novo território dos EUA': Ormuz"

- "Estudo. Governo recusa reforma estrutural da Segurança social nesta legislatura"

- "Óbito. Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, morre aos 98 anos"

- "Pedro Martins: 'O futebol do Golfo já não é um destino para acabar a carreira'"

- "Fogos. Mais de 600 mil hectares já arderam na Europa este ano"

No Negócios:

- "Segurança Social. Peritos querem contas individuais na reforma"

- "Tarifas de acesso à rede estão 13% abaixo de 2014"

- "Candidatos à compra da TAP colocam país na rota das 'low-cost'"

- "Dívida alemã sai fustigada e bate máximo de 2011"

- "Sustentabilidade. Das cidades às fábricas: os potenciais dos gémeos digitais"

No O Jornal Económico:

- "Estado paga prémio de 17% para voltar à REN"

- "Debate sobre pensões recomeça com insistência no regime complementar"

- "[Paulo Prada, do Grupo Pestana:] 'Se surgir uma boa oportunidade na Madeira não vamos deitar no lixo'"

- "O verão está a derreter o tamanho dos produtos, mas não os preços?"

- "Europa. Juros das dívidas sobem com receio de agravamento nas taxas"

- "Ana Maria Lopes é a nova líder da Microsoft Portugal"

- "Estão três biliões de dólares de dívida escondidos fora dos balanços"

- "Espanhola Renfe prepara entrada em Portugal"

- "Revogada licença do banco que a Rauva queria comprar"

No O Jogo:

- "FC Porto. Nega por Giménez. Empréstimo com opção de compra de 15 MEuro não convenceu o Milan, mas há outros alvos goleadores na mira"

- "Mora já está em Roma e e foi recebido em euforia"

- "Olival rende mais de 240 MEuro só nesta década"

- "Benfica. Central Circati está garantido. Chega do Parma e custa 18 MEuro"

- "Águias dão tudo por Palhinha e podem investir 35 MEuro no total"

- "Lukebakio entra na lista do Besiktas"

- "Sporting. Sunderland aumenta oferta por Catamo. Ingleses com fórmula para chegar aos 40 MEuro"

- "Luis Suárez pensa na saída, mas SAD aponta à cláusula"

- "Braga. Milosevic em risco de ser desviado. Udinese faz investida e complica negócio"

- "Ténis. Borges bate Rublev. Jaime Faria também nos 'oitavos' de Cincinnati"

- "Ciclismo. Festa do GP Douro Internacional acaba no Porto"

No A Bola:

- "Problema central está resolvido. Circati é o substituto de António Silva na defesa do Benfica. Internacional australiano de 21 anos nasceu e joga em Itália. Contratado ao Parma por Euro18 M + 2 por objetivos"

- "Há 37 anos que a águia não marcava tantos golos"

- "Sporting. Sunderland vai subir a parada por Geny Catamo"

- "Leão tem alternativas a Zekri para a esquerda"

- "Gonçalo Inácio - a última 'herança' de Amorim"

- "FC Porto. Euforia enorme na chegada de Mora a Roma. Centenas de 'tifosi' esperavam-no em Ciampino"

- "Canceladas conversações por Santiago Giménez"

- "Ténis. Borges e Jaime em grande"

E no Record:

- "Benfica. Circati fechado. Águias investem 18 MEuro + 2 MEuro no central"

- "Australiano de 22 anos e 1,91 metros chega do Parma"

- "Palhinha iminente dá nega ao Newcastle"

- "Sporting. Sunderland tem 40 MEuro para Geny"

- "FC Porto. SAD procura alternativa a Giménez"

- "Ténis. Brilharete em Cincinnati. Borges e Faria fazem história. Nos oitavos de um Masters 1000"

- "Ciclismo. Entrevista. Alexis Guérin. 'Quero ganhar outra volta a Portugal'"