Contacto do JPP com empresários em Jersey reforça necessidade de ferry na Madeira

O JPP encontra-se de visita a Jersey e considera que essa iniciativa “está a ser muito produtiva e de grande interesse para a dimensão política e económica que o JPP ambiciona para o futuro da Madeira”. A afirmação de Élvio Sousa vai ao encontro de exemplos identificados pelo partido, como a necessidade de garantir uma ligação ferry na Madeira.

O secretário-geral do JPP, juntamente com a sua equipa, tem vindo a realizar contactos com as instituições e com o tecido empresarial, com vista a reforçar a necessidade de uma visão política para a Madeira “com outra frescura, outro horizonte e abertura ao mundo”.

O papel do transporte marítimo foi salientado pelos empresários, nomeadamente no que respeita ao fornecimento de produtos, nomeadamente portugueses e da Madeira, a Jersey. “Se esta realidade existe em Jersey, também é possível na Madeira”, afirmou Élvio Sousa, defendendo que uma ligação marítima regular deve ser encarada como "uma ferramenta económica, capaz de reforçar a concorrência, criar alternativas para as empresas e contribuir para um abastecimento mais eficiente da Região".

Nestes encontros foram também identificadas dificuldades acrescidas na contratação de mão-de-obra após o Brexit, com as novas regras a condicionarem a mobilidade de trabalhadores. A realidade empresarial permitiu ainda perceber a importância de uma integração profissional e social construída no terreno, num contexto em que a comunidade madeirense se mantém profundamente ligada à actividade económica e à vida de Jersey.

Vejo com grande orgulho a integração dos madeirenses nesta comunidade de Jersey. Vejo em Jersey uma pequena Madeira, onde os nossos conterrâneos são reconhecidos como bons trabalhadores e empreendedores e constituem uma parte determinante da dinâmica económica, social e cultural da ilha. Élvio Sousa

O secretário-geral do JPP deixou uma convicção: “A Madeira do futuro tem de contar com todos os madeirenses, estejam dentro ou fora da Região. Temos uma imensa Madeira espalhada pelo mundo, com pessoas, conhecimento, experiência e ideias que não podemos desperdiçar. É também dessa Madeira que temos de retirar inspiração para construir uma Região mais aberta, mais dinâmica e com novos horizontes.”