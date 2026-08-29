Comitiva do JPP faz visita institucional a Jersey para reforçar laços com a comunidade

Uma comitiva do JPP encontra-se em visita institucional à ilha de Jersey, a convite da comunidade madeirense local. Durante a deslocação, a delegação do partido foi recebida hoje pelo Bailiff de Jersey, Sir Robert MacRae, e pelo ministro das Relações Externas, senador Ian Gorst.

A delegação do JPP é composta por Élvio Sousa, deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e secretário-geral do partido; Mariusky Spínola, deputada e presidente do Núcleo das Comunidades Madeirenses do JPP; António Trindade, vereador da Câmara Municipal do Funchal e assessor parlamentar; e pelo enfermeiro Duarte Vieira, representante da comunidade madeirense local.

Acompanhada pelo Bailiff, a comitiva realizou também uma visita guiada ao Parlamento de Jersey, permitindo aos representantes do segundo maior partido da oposição na Madeira conhecer de perto o funcionamento das instituições e a dinâmica parlamentar da ilha.

Conforme explica o JPP através de comunicado, o encontro serviu para analisar a realidade de uma região insular que desenvolveu um modelo económico próprio e recorre às suas competências administrativas e autonómicas para responder aos desafios do território. Em agenda estiveram matérias ligadas ao modelo fiscal, diversificação económica, saúde, habitação e organização administrativa, numa troca de experiências vocacionada para abrir novas portas de cooperação entre Jersey e a Madeira.

A conectividade marítima foi um dos pontos centrais do diálogo. O modelo de ligação por ferry utilizado em Jersey foi destacado como um exemplo de como o mar pode ser rentabilizado como instrumento de mobilidade, dinamização económica e aproximação territorial. O JPP pretende considerar esta experiência no trabalho que está a desenvolver para um novo paradigma económico e fiscal para a Região, no qual se inclui uma proposta de baixa tributação a apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira no próximo ano.

A visita serviu ainda para atestar a forte integração da comunidade madeirense em Jersey, cujo papel é reconhecido pelas autoridades locais na vida económica e social e enquanto parceira do desenvolvimento da ilha. Para os representantes do JPP, este acolhimento sublinha a visão de que as comunidades na diáspora devem ser encaradas como parceiras estratégicas permanentes da Região Autónoma da Madeira, e não apenas lembradas em momentos festivos.