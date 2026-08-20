Detido suspeito de abuso sexual de criança de 10 anos em Portimão

Um idoso de 68 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual sobre uma criança de 10 anos, em Portimão, de cuja família era próximo, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, "aproveitando a confiança gerada na família que o via como amigo", convidou a vítima a deslocar-se à sua residência, na passada segunda-feira, onde prometia dar-lhe gomas.

"Chegados à habitação, e estando ambos a sós, o suspeito atraiu a criança até ao seu quarto, alegando que iria fazer-lhe uma massagem. Já no quarto, acabou por submeter a vítima a vários atos sexuais de relevo", lê-se na nota.

A criança acabou por relatar o sucedido a um familiar, que apresentou denúncia na PJ, tendo "de imediato, sido desenvolvidas as competentes diligências de investigação que possibilitaram a recolha de relevantes e robustos elementos probatórios".

O detido irá agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Portimão.