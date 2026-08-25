Benfica na Dinamarca com tudo para confirmar a fase de liga

O Benfica, com dois golos de vantagem na 'bagagem', procura na quinta-feira, em Randers, confirmar o acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol frente ao Aarhus, atual campeão dinamarquês em crise.

Com a vitória por 3-1 no Estádio da Luz na primeira mão do play-off - num triunfo que podia e devia ter sido mais robusto -, a equipa de Marco Silva parece ter tudo para seguir em frente e juntar-se na fase de liga ao Torreense, emblema da II Liga que teve acesso direto por ser o detentor da Taça de Portugal.

No primeiro embate, Rafa, aos dois minutos, o luxemburguês Leandro Barreiro, aos 31, e o grego Pavlidis, aos 45+2, de penálti, marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto Sebastian Jorgensen apontou o tento dos nórdicos, aos 36.

Nessa partida, além dos golos marcados, o Benfica foi claramente superior ao Aarhus, emblema que surpreendeu a Dinamarca em 2025/26 ao conquistar o seu primeiro título em 40 anos, o sexto da sua história.

Além da vantagem na eliminatória, o Benfica teve direito a mais dias de descanso, já que adiou o duelo da I Liga com o Moreirense para 09 de setembro, enquanto o Aarhus empatou na receção ao Odense (2-2) e segue sem triunfos no campeonato dinamarquês em quatro encontros (três igualdades e uma derrota).

Por isso mesmo, a viver os primeiros meses como treinador do Benfica, Marco Silva parece ter todas as condições para assegurar a presença na Liga Europa, aquele que é primeiro objetivo da temporada, depois de os 'encarnados' ficarem desde logo impedidos de continuar na elite europeia, a Liga dos Campeões, devido ao terceiro lugar na I Liga em 2025/26, ainda com José Mourinho ao 'leme'.

Silva, que regressou ao futebol português depois de uma década em Inglaterra, já surpreendeu neste arranque de 'era' no Benfica ao apostar em Samuel Soares para a baliza, relegando Anatoliy Trubin para o banco de suplentes, num altura em que o ucraniano parecia 'dono e senhor' da posição.

O jogo na Dinamarca poderá também marcar a estreia de Alessandro Circati, defesa central internacional australiano que é o mais recente reforço do Benfica.

O encontro da segunda mão está agendado para as 19:00 (20:00 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

O palco será o Cepheus Park, em Randers, cidade localizada a cerca de 40 quilómetros de Aarhus, visto que o atual campeão dinamarquês está neste momento sem 'casa' devido à construção de um novo estádio.