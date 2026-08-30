NASA lança maior telescópio espacial para explorar universo

A NASA lançou hoje O telescópio Nancy Grace Roman, o maior observatório panorâmico alguma vez construído, a bordo de um foguetão Falcon Heavy da SpaceX, para explorar o universo.

O lançamento realizou-se às 07:26 hora do leste dos Estados Unidos (12:26 em Lisboa) a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, precisou a agência espanhola EFE.

O Roman tem como missão explorar o universo e procurar respostas sobre a energia escura, os exoplanetas e a astrofísica de infravermelhos, que poderão mudar os modelos atuais da física, segundo a NASA.

Terá um campo de visão 100 vezes superior ao do telescópio Hubble e poderá desafiar a compreensão atual do universo.

Um único mês de observações permitirá rastrear a Via Láctea e detetar até metade das suas estrelas, o que gerará um catálogo maior do que qualquer outro existente, disse a agência espacial norte-americana.

O telescópio espacial está avaliado em 4,3 mil milhões de dólares (cerca de 3,7 mil milhões de euros, ao câmbio atual), de acordo com a agência norte-americana AP.

O Roman rumou a um ponto de observação situado a 1,6 milhões de quilómetros de distância, onde já se encontra o telescópio espacial Webb, outro dos grandes observatórios da NASA no espaço.

O telescópio, do tamanho de um autocarro, levará mais de três meses a atingir o destino.

Foi batizado em homenagem à falecida Nancy Grace Roman, a primeira astrónoma-chefe da NASA, segundo a AP.