Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros no norte e terras altas

A Madeira deverá registar, esta quarta-feira, 19 de Agosto, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento deverá soprar fraco a moderado, de noroeste, com intensidade até 30 km/h.

No Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, mas com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Os termómetros vão oscilar entre os 22 e os 27ºC na Madeira e os 22 e 28ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de nordeste entre 1 e 1,5 metros na costa norte e inferiores a um metro na costa sul. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 24 e os 25 ºC.