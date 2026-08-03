Árbitro abandona campo após sofrer insultos racistas no Brasil

Um árbitro acionou o protocolo antirracismo e abandonou o campo depois de o pai de um jogador o ter chamado de macaco durante um jogo do campeonato paulista de futebol de sub-15, no Brasil.

O incidente, relatado pelo árbitro brasileiro Marco Nunes nas suas redes sociais, aconteceu no sábado, durante o jogo entre o Votoraty e o Referência, no Estádio Domênico Paolo Metidieri, no município de Votorantim, estado de São Paulo.

"Sofri um ato de racismo por parte do pai de um jogador do Votoraty. Chamou-me 'macaco', palavras que foram claramente ouvidas pela equipa técnica e pelos seguranças presentes no evento", afirmou.

O árbitro acompanhou a sua mensagem com um vídeo do momento em que cruzou os braços, fazendo o sinal do protocolo antirracismo da FIFA.

O incidente ocorreu no final da primeira parte, quando o Votoraty perdia por 2-0. Marco Nunes ouviu o insulto e, após o intervalo, cruzou os braços e saiu de campo para apresentar queixa, segundo a imprensa local.

O homem que o insultou foi identificado e prestou declarações às autoridades, que o acusaram de ofensa racista, punível no Brasil com pena de dois a cinco anos de prisão, embora permaneça em liberdade a aguardar julgamento.

"Saber que isto acontece já é extremamente triste e doloroso. Mas vivê-lo em primeira mão é devastador. A sensação de impotência é tão grande que dá vontade de chorar. No balneário, cheguei a agradecer a Deus por não ter um filho, só de saber que ele não teria de passar por uma situação tão horrível", disse o árbitro.

Marco Nunes recordou que durante o Mundial2026 ouviu muita gente dizer que não apoiava a Argentina porque lá há racismo, mas afinal o problema também é do Brasil, pelo que é necessário "olhar também para o próprio quintal".

No segundo tempo, o quarto árbitro substituiu Nunes e a partida terminou com o triunfo por 3-0 do Referência.

O Votoraty expressou em comunicado "a sua mais veemente condenação a qualquer ato de insulto racial, racismo ou qualquer outra forma de discriminação dentro e fora do campo".

O clube reafirma que "não apoia, em caso algum, atitudes que violem a dignidade, o respeito e os valores que o desporto também deve promover".