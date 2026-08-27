Semana Europeia de Folclore termina com cultura portuguesa

A XXI Semana Europeia de Folclore termina esta quinta-feira, com uma noite dedicada ao folclore português, no Anfiteatro Elisa da Costa e Silva de Afonseca, no Centro Cívico de Santa Maria Maior.

O programa de encerramento começa às 21 horas, com a actuação do Rancho Folclórico de Mundão, de Viseu, seguindo-se, pelas 21h45, o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, entidade responsável pela organização do evento.

A noite de encerramento coloca em palco duas formações com diferentes origens geográficas, mas ligadas à preservação das tradições populares portuguesas. O Rancho Folclórico de Mundão foi fundado em 1947, enquanto o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova assinalou 61 anos de existência e tem um longo percurso de investigação, divulgação e representação do folclore madeirense.

Com esta sessão, chega ao fim mais uma edição da Semana Europeia de Folclore, iniciativa que o Grupo da Boa Nova organiza anualmente na última semana de Agosto. A edição deste ano contou com a participação de grupos da Madeira, do continente, dos Açores, das Canárias, da Croácia e da Eslováquia, promovendo, durante cinco dias, na cidade do Funchal, o encontro entre diferentes expressões da cultura popular.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 27 de Agosto.

Agenda

09h30 - reunião de Câmara da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

10h00 - Paula Margarido participa na sessão de encerramento do projecto promovido pela Casa do Voluntário, Campo de Férias ‘Os Douradinhos’, no Porto Santo, na Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco.

10h00 - Nuno Maciel visita a Estação de Tratamento de Água da Zona Leste, em Machico.

11h00 - Miguel Albuquerque visita o Centro de Saúde de Machico.

22h00 - Festas de São Vicente - concerto dos Alphaville.

Efemérides

1912 - Aparece a primeira aventura de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, redator publicitário de Chicago.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. O exército alemão ocupa Lille, em França.

1939 - II Guerra Mundial. A três dias da invasão da Polónia, que marca o início do conflito, a Alemanha nazi reivindica Danzig e o corredor polaco.

1939 - Primeiro voo, em teste, de um avião a jato, o alemão Heinkel He 178.

Foto Arquivo/DR

1974 - É publicado o Decreto-Lei n.º 392/74, no Diário do Governo com o nº. 199/1974, emitido pelo Ministério do Trabalho, que regula o exercício do direito à greve e 'lock-out'.

1975 - Vinte e quatro jornalistas do Diário de Notícias são expulsos em plenário de trabalhadores.

1991 - O dirigente soviético Mikhail Gorbachov anuncia a realização de eleições diretas e universais para a Presidência da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1998 - O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) é criado pela Lei a n.º 60/98, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 197/1998, que aprova o Estatuto do Ministério Público.

Foto Arquivo

2004 - O Governo português dá orientações às autoridades portuárias para que o barco Born Diep, "Barco do Aborto" da organização Women on Waves, defensora da descriminalização da prática de aborto, não entre em águas territoriais portuguesas.

2007 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão mundial do triplo salto, com a marca de 17,74 metros à terceira tentativa, que lhe permitiu melhorar em 23 centímetros ao seu antigo recorde nacional, em Osaca, Japão.

2025 - Os Estados Unidos ativam tarifas adicionais de 25% sobre os produtos indianos, em alegada retaliação à compra pela Índia de petróleo bruto russo, para além das taxas de 25% já impostas no início do mês. Invoca a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA), um instrumento de segurança nacional, para impor a política tarifária, argumentando que a compra de petróleo russo pela Índia representa uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos.

Pensamento do dia