Grupo de Folclore da Calheta no festival em Jersey

O Portuguese Food Festival, o maior festival português de gastronomia e música a realizar-se na cidade de Saint Helier, em Jersey, começa este ano já na próxima quinta-feira, dia 27 de Agosto, no People's Park. O evento decorre até à seguinte segunda-feira, dia 31 de Agosto.

Este ano, o certame conta com a participação do Grupo de Folclore da Calheta, vindo diretamente da Madeira, que se desloca pela primeira vez àquela ilha do Canal, revelou ao DIÁRIO um dos coordenadores do festival, João Carlos Nunes.

O Grupo de Folclore da Calheta já realizou diversas digressões ao estrangeiro: em novembro de 2007 esteve em Lugano, na Suíça, e em novembro de 2008 visitou a cidade de Caracas, acompanhando a delegação do Município da Calheta e atuando em várias localidades da Venezuela. Mais tarde, o grupo esteve por duas vezes no Reino Unido, onde atuou para a comunidade madeirense residente em Crawley e no centro de Londres.

“O festival acontece sempre no último fim de semana de agosto por termos um feriado na segunda-feira, proporcionando assim um encontro entre famílias e amigos para matar saudades e conviver”, explicou João Carlos Nunes.

O programa deste ano integra vários artistas convidados, com destaque para os madeirenses Márcio Amaro, Diogo Freitas, Ana Carina, Sónia Nóbrega, Emanuel Vieira, José Baltazar e Mark Faria, além de nomes como o DJ Pipoca e os HEARTBEATZ.

Ao longo dos cinco dias de evento, haverá também a atuação do Grupo de Folclore Madeirense de Jersey, liderado pelo emigrante Rui Vieira, que promove os usos e costumes da Madeira através dos seus trajes, danças e cantares.

Nas últimas edições, o festival tem vindo a crescer e conta com a participação de diversos restaurantes, que montam barracas com comes e bebes típicos portugueses.

O festival já é uma referência na ilha do Canal e um dos maiores eventos anuais da região, destacando a gastronomia portuguesa, em particular a madeirense, acompanhada por muita música tradicional.