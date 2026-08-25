Mau tempo, habitação e futebol entre os destaques da imprensa nacional
Público:
- "Portugal perde 88 mil alunos em dez anos mas privados ganham mais peso"
- "Ucrânia. Europa reforça ajuda militar nos 35 anos da independência"
- "Douro e Beiras. Comboio de luxo avança com 11 carruagens da CP"
- "Eduardo Cabrita: Luís Neves repete 'o padrão Spinumviva'"
- "Desporto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está a perder o Norte"
- "80 anos da cortina de ferro. Reportagem no Point Alpha, 'o ponto mais quente da Guerra Fria'"
- "Habitação. Preço de quartos é o primeiro teste dos novos universitários"
- "Médio Oriente. EUA ameaçam com sanções países que ajudem Irão"
Correio da Manhã:
- "Ex-ministro acumula salário com reforma. Rendimentos dos políticos"
- "Correia de Campos soma 8524 euros com duas remunerações"
- "Benfica fecha negócio. Palhinha reforça águias"
- "Sporting. Kaique Pereira avança para fazer pressão a Rui Silva"
- "FC Porto. Fofana aceita reduzir ordenado"
- "Quartos para estudantes atingem 550 euros em Lisboa"
- "Almada. Mais de 100 lesados em burla com viagens"
- "Em setembro. Certificados de aforro chegam aos 2,5 por cento"
- "Temperatura. Água do mar em níveis recorde"
Jornal de Notícias:
- "Federações de dadores alertam para níveis críticos de reservas de sangue"
- "Alunas de nota 20. Estudantes de excelência. Leonor Lopes entrou em Medicina aos 15 anos"
- "Mau tempo. Chuva e vento fortes causam estragos"
- "Habitação. Projeto para converter 300 prédios em residência na zona do Bonfim"
- "Aposentação. Chefe da PSP absolvida em tribunal foi afastada por desfalque"
- "Supermercados. Continente cercado pelo Pingo Doce e rivais"
- "Ucrânia. Aliados reforçam apoio militar e financeiro a Kiev"
- "FC Porto. Fofana baixa salário para regressar ao Dragão"
- "Viagem. Mariana Monteiro encantada pelas joias da Eslovénia"
Diário de Notícias:
- "Empresas querem contratar especialistas em IA que quase não existem"
- "Manuel de Lemos: 'Os mais velhos não têm para onde ir e as famílias não conseguem pagar'. Entrevista com o presidente da União das Misericórdias Portuguesas"
- "Desafios. Braga vê área metropolitana como oportunidade para reforçar mobilidade e turismo na região"
- "Literatura. Um romance que cheira a rosas"
- "Jogos do Mediterrâneo. Portugal com mais três medalhas: duas na natação e uma no ciclismo"
- "Guerra. Europa reforço apoio a Kiev no dia em que a Ucrânia celebra a sua independência"
- "Governo. Ministros das Finanças e Trabalho juntam-se aos alvos dos deputados"
- "Iniciativa. Depois de Fúria Épica e Projeto Liberdade, Trump lança operação Pária Económico"
Negócios:
- "Cheque de 10 milhões para carros elétricos ainda sem luz verde"
- "Situação 'mais do que crítica' tira 600 milhões em bolsa à Volkswagen"
- "Autoeuropa imune à vaga de despedimentos no grupo"
- "Médio Oriente. Washington ameaça aliados que não isolem o Irão"
- "Radar África. Angola volta a entrar na estratégia da Galp"
- "Europa. Dívida de Israel para pequenos investidores pode perder licença"
- "União Europeia. Lisboa entra na rota de Costa para viabilizar orçamento"
O Jornal Económico:
- "Seguros. Tempestades aumentaram pagamentos em 35%"
- "Guerras, secas e ondas de calor vão agravar preços dos alimentos"
- "Estados Unidos lançam operação para tentar isolar completamente a economia do Irão"
- "'Aposta consistente na indústria da saúde deu-lhe resistência' [diretor executivo da Health Cluster Portugal]"
- "Pensões. Ativos geridos pelos fundos aumentaram 3,2%, para 20,5 mil milhões"
- "Avisa CEO. Volkswagen enfrenta situação 'mais do que crítica'"
- "Aposta. África investe 700 milhões em programas espaciais"
- "Das petrolíferas. Portugal mais cinco pede sobre lucro extraordinário"
- "Cimangola extinta para racionalizar setor empresarial"
A Bola:
- "Benfica. Palhinha por horas. Médio já fez exames médicos e espera pela oficialização, que está para muito breve"
- "Sporting e FC Porto ativos. Leão arruma casa e o dragão também"
- "Liga Portugal. 3.ª jornada. Gil Vicente - Casa Pia 2-0. Galos só sabem vencer, gansos só sabem perder"
- "A Bola ao Centro. 'O nosso Desporto, antes do topo, é muito deficitário', Daniel monteiro, presidente da Confederação do Desporto de Portugal"
- "Jogos do Mediterrâneo. Mais três medalhas para Portugal. Nadadora Francisca Martins já vai em quatro"
Record:
- "Benfica. Palhinha de aço. Regresso a Portugal reabre portas da seleção"
- "Médio passou exames médicos em Lisboa e deve ser oficializado amanhã"
- "Benfica. Extremo de 19 anos ex-Flamengo. Alan Santos contratado para os Sub-23"
- "Sporting. Kaique aperta Rui Silva. Guarda-redes quer lutar pela titularidade"
- "FC Porto. Fofana fecha meio-campo"
- "Seleção nacional. Bruno Alves junta-se a Jorge Jesus. Deixa cargo de diretor técnico do Rio Ave"
- "Liga. Gil Vicente 2-0 Casa Pia"
O Jogo:
- "Acelerar na reta final. FC Porto, Sporting e Benfica ativos a abrir a penúltima semana do mercado de transferências, que encerra a 4 de setembro"
- "Fofana volta hoje. Médio acedeu a corte salarial para regressar aos dragões"
- "Palhinha aprovado. Cumpriu os exames médicos no clube encarnado e oficialização fica mais próxima"
- "Kaique por 4 milhões de euros. Entendimento alcançado entre leões e Palmeiras pelo guarda-redes"
- "Bednarek foi substituído por mera precaução"
- "Schjelderup nega recusa em renovar"
- "Zekri analisado pelo departamento clínico"
- "Orellana deixa Estoril"
- "Miguel Brau a caminho de Viseu"
- "Alverca. Zé Rafael chega do Brasil"
- "Ex-Bayern preside à nova SAD do E. Amadora"
- "'O meu pai não se mete'. Filho de Rui Borges é reforço dos transmontanos do Montalegre"
- "O início perfeito de Rodrigo Mora. Jovem médio foi titular e Roma entrou na Série A a golear (4-0) a Fiorentina"
- "Gasperini: 'Sempre que toca na bola, acontece algo de bonito'"
- "Gil Vicente 2-0 Casa Pia"