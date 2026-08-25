Mau tempo, habitação e futebol entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Portugal perde 88 mil alunos em dez anos mas privados ganham mais peso"

- "Ucrânia. Europa reforça ajuda militar nos 35 anos da independência"

- "Douro e Beiras. Comboio de luxo avança com 11 carruagens da CP"

- "Eduardo Cabrita: Luís Neves repete 'o padrão Spinumviva'"

- "Desporto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está a perder o Norte"

- "80 anos da cortina de ferro. Reportagem no Point Alpha, 'o ponto mais quente da Guerra Fria'"

- "Habitação. Preço de quartos é o primeiro teste dos novos universitários"

- "Médio Oriente. EUA ameaçam com sanções países que ajudem Irão"

Correio da Manhã:

- "Ex-ministro acumula salário com reforma. Rendimentos dos políticos"

- "Correia de Campos soma 8524 euros com duas remunerações"

- "Benfica fecha negócio. Palhinha reforça águias"

- "Sporting. Kaique Pereira avança para fazer pressão a Rui Silva"

- "FC Porto. Fofana aceita reduzir ordenado"

- "Quartos para estudantes atingem 550 euros em Lisboa"

- "Almada. Mais de 100 lesados em burla com viagens"

- "Em setembro. Certificados de aforro chegam aos 2,5 por cento"

- "Temperatura. Água do mar em níveis recorde"

Jornal de Notícias:

- "Federações de dadores alertam para níveis críticos de reservas de sangue"

- "Alunas de nota 20. Estudantes de excelência. Leonor Lopes entrou em Medicina aos 15 anos"

- "Mau tempo. Chuva e vento fortes causam estragos"

- "Habitação. Projeto para converter 300 prédios em residência na zona do Bonfim"

- "Aposentação. Chefe da PSP absolvida em tribunal foi afastada por desfalque"

- "Supermercados. Continente cercado pelo Pingo Doce e rivais"

- "Ucrânia. Aliados reforçam apoio militar e financeiro a Kiev"

- "FC Porto. Fofana baixa salário para regressar ao Dragão"

- "Viagem. Mariana Monteiro encantada pelas joias da Eslovénia"

Diário de Notícias:

- "Empresas querem contratar especialistas em IA que quase não existem"

- "Manuel de Lemos: 'Os mais velhos não têm para onde ir e as famílias não conseguem pagar'. Entrevista com o presidente da União das Misericórdias Portuguesas"

- "Desafios. Braga vê área metropolitana como oportunidade para reforçar mobilidade e turismo na região"

- "Literatura. Um romance que cheira a rosas"

- "Jogos do Mediterrâneo. Portugal com mais três medalhas: duas na natação e uma no ciclismo"

- "Guerra. Europa reforço apoio a Kiev no dia em que a Ucrânia celebra a sua independência"

- "Governo. Ministros das Finanças e Trabalho juntam-se aos alvos dos deputados"

- "Iniciativa. Depois de Fúria Épica e Projeto Liberdade, Trump lança operação Pária Económico"

Negócios:

- "Cheque de 10 milhões para carros elétricos ainda sem luz verde"

- "Situação 'mais do que crítica' tira 600 milhões em bolsa à Volkswagen"

- "Autoeuropa imune à vaga de despedimentos no grupo"

- "Médio Oriente. Washington ameaça aliados que não isolem o Irão"

- "Radar África. Angola volta a entrar na estratégia da Galp"

- "Europa. Dívida de Israel para pequenos investidores pode perder licença"

- "União Europeia. Lisboa entra na rota de Costa para viabilizar orçamento"



O Jornal Económico:

- "Seguros. Tempestades aumentaram pagamentos em 35%"

- "Guerras, secas e ondas de calor vão agravar preços dos alimentos"

- "Estados Unidos lançam operação para tentar isolar completamente a economia do Irão"

- "'Aposta consistente na indústria da saúde deu-lhe resistência' [diretor executivo da Health Cluster Portugal]"

- "Pensões. Ativos geridos pelos fundos aumentaram 3,2%, para 20,5 mil milhões"

- "Avisa CEO. Volkswagen enfrenta situação 'mais do que crítica'"

- "Aposta. África investe 700 milhões em programas espaciais"

- "Das petrolíferas. Portugal mais cinco pede sobre lucro extraordinário"

- "Cimangola extinta para racionalizar setor empresarial"

A Bola:

- "Benfica. Palhinha por horas. Médio já fez exames médicos e espera pela oficialização, que está para muito breve"

- "Sporting e FC Porto ativos. Leão arruma casa e o dragão também"

- "Liga Portugal. 3.ª jornada. Gil Vicente - Casa Pia 2-0. Galos só sabem vencer, gansos só sabem perder"

- "A Bola ao Centro. 'O nosso Desporto, antes do topo, é muito deficitário', Daniel monteiro, presidente da Confederação do Desporto de Portugal"

- "Jogos do Mediterrâneo. Mais três medalhas para Portugal. Nadadora Francisca Martins já vai em quatro"

Record:

- "Benfica. Palhinha de aço. Regresso a Portugal reabre portas da seleção"

- "Médio passou exames médicos em Lisboa e deve ser oficializado amanhã"

- "Benfica. Extremo de 19 anos ex-Flamengo. Alan Santos contratado para os Sub-23"

- "Sporting. Kaique aperta Rui Silva. Guarda-redes quer lutar pela titularidade"

- "FC Porto. Fofana fecha meio-campo"

- "Seleção nacional. Bruno Alves junta-se a Jorge Jesus. Deixa cargo de diretor técnico do Rio Ave"

- "Liga. Gil Vicente 2-0 Casa Pia"

O Jogo:

- "Acelerar na reta final. FC Porto, Sporting e Benfica ativos a abrir a penúltima semana do mercado de transferências, que encerra a 4 de setembro"

- "Fofana volta hoje. Médio acedeu a corte salarial para regressar aos dragões"

- "Palhinha aprovado. Cumpriu os exames médicos no clube encarnado e oficialização fica mais próxima"

- "Kaique por 4 milhões de euros. Entendimento alcançado entre leões e Palmeiras pelo guarda-redes"

- "Bednarek foi substituído por mera precaução"

- "Schjelderup nega recusa em renovar"

- "Zekri analisado pelo departamento clínico"

- "Orellana deixa Estoril"

- "Miguel Brau a caminho de Viseu"

- "Alverca. Zé Rafael chega do Brasil"

- "Ex-Bayern preside à nova SAD do E. Amadora"

- "'O meu pai não se mete'. Filho de Rui Borges é reforço dos transmontanos do Montalegre"

- "O início perfeito de Rodrigo Mora. Jovem médio foi titular e Roma entrou na Série A a golear (4-0) a Fiorentina"

- "Gasperini: 'Sempre que toca na bola, acontece algo de bonito'"

- "Gil Vicente 2-0 Casa Pia"