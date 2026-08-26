Madeirenses avançam nos pares no Nacional Sub-16

Os tenistas madeirenses voltaram esta quarta-feira a destacar-se no Campeonato Nacional Sub-16, que decorre no Complexo de Ténis do Jamor, com várias vitórias nos quadros de pares e a consequente qualificação para os quartos de final, de acordo com a informação veiculada pela Associação de Ténis da Madeira.

No feminino, Madalena Fernandes e Francisca Marote venceram Manuela Sobrinho e Maria Pilar Matos, por 6-4 e 6-2. Nos quartos de final, a dupla madeirense vai defrontar Helena Sequeira e Inês Esteves, precisamente as adversárias que cada uma enfrentará nos oitavos de final de singulares.

Nos pares masculinos, Afonso Paulino e Duarte Santa Maria conseguiram uma vitória expressiva sobre Martim Leão e Martim Santos, por 6-1 e 6-0, garantindo a passagem aos quartos de final. Lucas Nascimento e Tomás Pereira ficaram pelo caminho nesta variante.

Já nos pares mistos, Lucas Nascimento/Sara Marques e Tomás Pereira/Matilde Barbosa foram eliminados. Francisca Marote e Afonso Paulino continuam, contudo, em prova e disputam amanhã, a partir das 14 horas, o acesso às meias-finais, frente a Leonor Loureiro e Vicente Santos.

Antes dos pares, os três madeirenses ainda em singulares entram amanhã em acção nos oitavos de final, com Afonso Paulino a defrontar Afonso Coutinho, enquanto Madalena Fernandes mede forças com Inês Esteves e Francisca Marote com Helena Sequeira. Os três encontros estão agendados para as 10 horas.