Trio madeirense entra a vencer no quadro principal do Nacional Sub-16

Afonso Faria Paulino, Madalena Fernandes e Francisca Marote estrearam-se com vitórias nos quadros principais do Campeonato Nacional de Sub-16, que está a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor. Os três tenistas madeirenses, todos representantes do Roberto Costa TC, entraram diretamente no quadro principal e garantiram esta terça-feira a presença nos oitavos de final da competição.

No quadro masculino, Afonso Faria Paulino, atual número 8 do ranking nacional, confirmou estatuto e arrancou com uma vitória convincente diante de Miguel Coelho, do Covilhã CC, por 6-1 e 6-2. Nos oitavos de final, o madeirense terá pela frente Afonso Coutinho, oitavo cabeça de série da prova.

Já no feminino, as duas representantes madeirenses entraram em grande plano. Madalena Fernandes, primeira cabeça de série do Campeonato Nacional, não deu qualquer hipótese a Gabriela Conceição, atleta proveniente da fase de qualificação, vencendo por expressivos 6-0 e 6-0.

Francisca Marote protagonizou igualmente uma estreia de grande nível. A sétima cabeça de série superou Maria Milhões Maia, terceira classificada do ranking nacional, por claros 6-2 e 6-0, garantindo também um lugar entre as 16 melhores da competição.

Os três atletas madeirenses ficam, assim, apurados para os oitavos de final de singulares. Amanhã não haverá encontros de singulares para os representantes regionais, com as atenções a virarem-se para as provas de pares.

Nos pares femininos, Francisca Marote e Madalena Fernandes formam a segunda dupla cabeça de série e vão defrontar Manuela Sobrinho e Maria Pilar Matos, num encontro agendado para as 13h00.

No quadro masculino, Afonso Faria Paulino faz dupla com Duarte Santa Maria, do SC Porto. A dupla, quarta cabeça de série, ficou isenta da primeira ronda e tem a estreia prevista para as 14h30, aguardando o vencedor do encontro entre Martim Leão/Martim Santos e João Maciel/Pedro Santos. A dupla do Ludens CM, Lucas Nascimento e Tomás Pereira disputa o acesso aos 'oitavos' diante de Miguel Coelho e Tomás Ressureição, ainda nesta tarde de segunda-feira.

Também já é conhecido o sorteio dos pares mistos, vertente onde vários madeirenses estarão em ação. Francisca Marote e Afonso Faria Paulino surgem como segundos cabeças de série e beneficiaram de isenção na primeira ronda, aguardando pelo adversário que sairá do encontro entre Ema Lisiário/Vicente Turvelento e Vicente Santos/Leonor Loureiro.

Tomás Pereira, do Ludens CM, junta-se a Matilde Barbosa e terá pela frente Michele Gheorghe e Pedro Teves, num encontro marcado para as 16h00.

Por sua vez, Lucas Nascimento fará dupla com Sara Marques, quinta classificada do ranking nacional, tendo estreia marcada também para as 16h00, diante da dupla do SC do Porto formada por Carolina Bernardo e Tomás Viana.