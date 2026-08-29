Projecto #Vibes4U NoDrugs reforça prevenção do consumo de álcool e drogas no arraial de São Vicente

A Direcção Regional da Saúde (DRS), através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), está a dinamizar uma acção de prevenção durante as Festas de São Vicente. A iniciativa, integrada no projecto #Vibes4U NoDrugs, visa alertar os festivaleiros para os perigos associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de substâncias ilícitas em contextos de festa.

A intervenção assenta no modelo de educação de pares e é protagonizada por jovens voluntários universitários. Durante as noites do evento, a equipa no terreno aborda os frequentadores para transmitir conselhos práticos e sensibilizar para escolhas mais conscientes no ambiente noturno recreativo.

A implementação do projecto conta com a colaboração da Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, da Universidade da Madeira e da Polícia de Segurança Pública (PSP). Esta acção integra a campanha mais vasta '+ Verão ... Sem Drogas', uma iniciativa da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, por via da DRS, que visa reforçar a prevenção de comportamentos de risco nos grandes eventos de Verão na Região.