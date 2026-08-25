Programas de saúde terão chegado a 440 residentes de São Vicente

"São Vicente assinala 282 anos e os indicadores mais recentes mostram um concelho onde os programas de saúde do Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, já têm expressão visível. A evolução dos dados indica que estas medidas estão a acompanhar a população de forma contínua há mais de sete anos, respondendo a necessidades concretas de mais de 440 residentes", refere o IASAÚDE, em nota enviada à comunicação social.

Estes programas de saúde, refere a nota, "têm garantido apoio para cada etapa da vida neste concelho da Região caracterizado por uma das menores densidades populacionais".

Os recém-nascidos contam com o Programa Kit Bebé que, segundo o IASAÚDE, já assegurou "condições essenciais a mais de 180 famílias no início de uma nova fase".

As crianças e jovens contam comos programas '+Visão' e '+Sorriso que, em conjunto, já abrangeram 110 menores.

Entre os mais velhos, "145 seniores adquiriram óculos graduados através do programa '+Visão', reforçando diariamente a sua autonomia".