São Vicente soma mais de 28 milhões em investimentos e apoios

São Vicente soma mais de 28 milhões de euros em investimentos públicos e apoios a projectos, entre habitação, Saúde, Educação, agricultura e iniciativas de desenvolvimento local. O valor resulta de 3,6 milhões para habitação na Terra Chã, cerca de 4 milhões para o Centro de Saúde, 3 milhões para a Escola D. Lucinda de Andrade, 16 milhões de apoios através do PRODERAM e aproximadamente 1,5 milhões destinados a projectos LEADER.

Os números foram destacados esta terça-feira pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, durante a Sessão Solene comemorativa dos 282 anos do Município de São Vicente.

Na habitação, o Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), construiu no sítio da Terra Chã 18 novos fogos, nove T1 e nove T2. A intervenção, realizada no âmbito do PRR, representa um investimento de 3,6 milhões de euros.

“Criar condições para o futuro de São Vicente significa também responder às necessidades concretas das famílias”, afirmou Duarte Freitas, colocando a habitação entre as áreas onde considera mais urgente reforçar a resposta pública.

Na Saúde, o Centro de Saúde de São Vicente está a ser alvo de uma intervenção de cerca de 4 milhões de euros, destinada à reabilitação das instalações e à melhoria da eficiência energética.

O governante salientou que a obra deverá proporcionar melhores condições não apenas à população que utiliza aquele serviço, mas também aos profissionais que ali trabalham.

Também na Educação decorrem obras na Escola Básica e Secundária D. Lucinda de Andrade, num investimento de aproximadamente 3 milhões de euros. A intervenção contempla a reabilitação e a implementação de medidas destinadas a melhorar a eficiência energética do estabelecimento.

“São três áreas diferentes — habitação, saúde e educação — mas com um denominador comum: melhorar as condições de vida em São Vicente”, resumiu.

PRODERAM apoia 137 candidaturas com 16 milhões

A agricultura e o investimento privado assumem um peso particularmente expressivo nos números apresentados pelo secretário regional.

Segundo Duarte Freitas, 137 candidaturas de investimento realizadas no concelho receberam apoios na ordem dos 16 milhões de euros através do PRODERAM.

A estes juntam-se 25 projectos apoiados pelo LEADER, num montante de cerca de 1,5 milhões de euros, alguns dos quais ligados ao turismo e à diversificação do tecido empresarial.

O Governo Regional tem também reforçado os apoios à actividade agrícola e, em particular, à vitivinicultura, com uma valorização dos incentivos destinados às castas Boal e Tinta Negra, esta última com especial expressão em São Vicente.

Duarte Freitas considera que o apoio aos produtores tem uma dimensão que ultrapassa a própria actividade económica, contribuindo para preservar a paisagem agrícola e uma componente importante da identidade do município.

“Não basta construir. É preciso criar condições para que as pessoas permaneçam. Não basta apoiar hoje. É preciso criar oportunidades para amanhã”, defendeu.

O secretário regional das Finanças garantiu, por fim, que o Governo Regional continuará disponível para cooperar com a Câmara, juntas de freguesia, empresas e instituições.

“São Vicente continuará a ter em nós um parceiro para enfrentar os desafios, aproveitar as oportunidades e construir o futuro”, concluiu.

3,6 M€ — 18 fogos na Terra Chã

4 M€ — Centro de Saúde

3 M€ — Escola D. Lucinda de Andrade

16 M€ — 137 candidaturas apoiadas pelo PRODERAM

1,5 M€ — 25 projectos LEADER

Total: 28,1 milhões de euros.