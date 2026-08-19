Petição pela salvaguarda do modelo urbano da Madeira admitida no Parlamento

A petição 'Pela salvaguarda do modelo urbano da Madeira', que tem como principal rosto o antigo depurado Nuno Morna, foi formalmente admitida pela Assembleia Legislativa da Madeira e remetida "para exame" à 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

A informação foi divulgada pelo promotor da iniciativa, que, através das redes sociais, deu conta, esta tarde, de ter recebido o ofício da Assembleia Legislativa a comunicar a admissão da petição, sublinhando que este procedimento marca o início do seu percurso parlamentar.

O responsável pela iniciativa faz questão de distinguir a admissão da petição de uma eventual aceitação das propostas apresentadas. "Não é ainda o fim do caminho, mas é um passo indispensável”, refere, considerando que o processo confirma que a mobilização dos cidadãos “produziu um resultado concreto”.

A petição pretende colocar em discussão a construção em altura e a salvaguarda do modelo urbano da Madeira, defendendo que estas questões devem ser debatidas no Parlamento Regional, perante os representantes eleitos e com responsabilidade política.

O promotor agradece ainda às pessoas que subscreveram e divulgaram a iniciativa, defendendo que o futuro da Região deve ser decidido com “debate” e “planeamento”, bem como com respeito pela paisagem, identidade e qualidade de vida das gerações futuras.

Nuno Morna garante que continuará a acompanhar o processo e que dará conhecimento público dos seus desenvolvimentos, numa iniciativa que, afirma, pretende manter a atenção sobre as decisões relativas ao modelo urbano da Madeira.