Cinco novos negócios criam nove postos de trabalho na Madeira
Governo Regional atribui mais de 281 mil euros através do CRIEE. Programa já apoiou 619 empreendedores e ajudou a criar 1.024 empregos desde 2015
Cinco pessoas que estavam em situação de desemprego avançam agora com os seus próprios negócios. Os cinco projectos, todos com sede no Funchal, representam um investimento público na ordem dos 281 mil euros e vão permitir criar nove postos de trabalho em áreas que vão da restauração à informática, passando pela segurança electrónica, estética e manutenção de piscinas.
Cinco novos projectos empresariais vão criar nove postos de trabalho no Funchal, com um investimento global do Governo Regional de 281 mil euros através do CRIEE - programa desenvolvido exclusivamente para a Criação de Empresas e Emprego.
Os contratos de concessão de incentivos foram assinados, esta quarta-feira, numa cerimónia presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que destacou a possibilidade de pessoas em situação de desemprego transformarem uma ideia de negócio numa alternativa profissional.
Estamos a falar de cinco novos projectos, cinco empreendedores, nove postos de trabalho e um investimento de cerca de 282 mil euros (...) As pessoas, perante uma situação de desemprego, não fecham a porta à vida, não fecham a porta às oportunidades. Paula Margarido
Os projectos abrangem diferentes áreas de actividade. Há um negócio dedicado à manutenção e limpeza de piscinas para particulares, alojamentos locais e condomínios; outro ligado à instalação eléctrica e segurança electrónica; uma ‘marmitaria’ de refeições prontas a levar; um espaço dedicado à estética, depilação e tratamentos corporais; e ainda um projecto de consultoria informática.
É na área da restauração que surge o projecto com maior impacto directo no emprego. A Coentro Fidalgo, que pretende desenvolver o conceito de marmitaria ‘Cheiro Verde’, prevê a criação de quatro postos de trabalho e recebe um apoio de 124 mil euros. O projecto de instalação eléctrica e segurança electrónica deverá criar outros dois empregos, enquanto os restantes três negócios representam um posto de trabalho cada.
Projectos passam por avaliação
O acesso aos incentivos não é automático. Os candidatos apresentam o projecto ao Instituto de Emprego da Madeira (IEM), seguindo-se uma análise à proposta e ao respectivo plano de negócios.
Paula Margarido explica que os técnicos avaliam “a viabilidade mesmo do plano de negócios” e se o projecto reúne condições para se afirmar no tecido económico regional.
Desemprego na Madeira recua 8,5% em Julho e Região mantém-se no “pelotão da frente” do País
O mercado de trabalho na Região Autónoma da Madeira voltou a registar uma evolução positiva no mês de Julho. Segundo os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos na Região diminuiu 8,5% em termos homólogos (face a Julho de 2025). Trata-se da segunda redução mais expressiva de todo o País, ficando apenas atrás da Região Norte (-13,0%), conforme salienta a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.
Só depois dessa avaliação, explica a governante, é concedido o apoio destinado à “criação do próprio emprego e também do posto de trabalho”.
Com os contratos agora assinados, o CRIEE contabiliza 619 empreendedores apoiados desde 2015 e 1.024 postos de trabalho criados.O investimento acumulado ultrapassa os 11,5 milhões de euros.