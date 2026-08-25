Rebelo de ouro em dia de 'meias' para o padel

O ouro de Camila Rebelo nos 100 metros costas encerrou hoje a medalhada participação da natação portuguesa em Taranto2026, com a modalidade a despedir-se destes Jogos do Mediterrâneo com sete pódios.

Ao quarto e último dia da natação em Taranto2026, Rebelo defendeu com sucesso o título nos 100 costas, como já tinha feito nos 200, a sua distância de eleição, estabelecendo um novo recorde dos campeonatos, ao cumprir a prova em 1.00,37 minutos.

"É uma emoção poder levar mais dois ouros para casa. A estafeta no segundo dia também foi algo muito importante. Para mim, especial, porque dividi com colegas de equipa, colegas de trabalho, colegas de treinos, estágios, a comitiva", admitiu à agência Lusa a também medalhada de bronze nos 4x100 estilos mistos.

No Estádio de Natação Torre d'Ayala, os nadadores portugueses conquistaram sete das 16 medalhas alcançadas pela Missão nacional em Taranto2026, que começou em 21 de agosto e termina em 03 de setembro.

No entanto, hoje apenas Rebelo chegou à medalha, embora Gabriel Lopes tenha estado perto do bronze nos 200 estilos -- o nadador português perdeu o pódio apenas nos últimos metros, sendo quarto, a 12 centésimos do terceiro, o italiano Jacopo Barbotti (1.59,28).

Com o Príncipe Alberto do Mónaco a assistir, também Vasco Morgado viu fugir-lhe a medalha nos 200 mariposa, com o nadador luso a ser quarto numa prova em que, na final feminina, Inês Henriques e Mariana Cunha foram, respetivamente, quinta e oitava classificadas.

Nos 100 costas masculinos, João Costa foi sexto e Ricardo Santos oitavo, enquanto nos 1.500 livres Rodrigo Borges foi sétimo.

No tiro com armas de caça, como esperado, Maria Inês Barros está bem lançada para apurar-se para a final da prova de trap, após ter terminado o primeiro dia de qualificações em segundo.

Com 71 pontos em 75 possíveis, a vice-campeã de Oran2022 soma menos um do que a turca Safiye Temizdemir, no fim das primeiras três pranchadas.

Com duas rondas por disputar, José Bruno Faria segue em sexto, com 72 pontos, a dois do líder, o italiano Emanuele Buccolieri, estando também 'encaminhado' para disputar a final de quarta-feira.

Quem já está na final é Rita Araújo, a portuguesa que foi 10.ª na qualificação do 'all around' da ginástica rítmica, com 76.000 pontos.

"Era um dos meus objetivos", assumiu a ginasta portuguesa, que tinha terminado a manhã desanimada após ter cometido "uma falhinha em bola", na qual recebeu apenas 20.450 pontos, e ter realizado um exercício "bastante bom" no arco (25.600).

Araújo, que confessou à Lusa estar a viver uma experiência "incrível" na estreia neste evento, recuperou nos exercícios da tarde, somando 25.850 pontos nas maças e 24.550 nas fitas para atingir a final, agendada para quarta-feira.

Também o padel português continua imparável na estreia em Jogos do Mediterrâneo, com os irmãos Sofia e Pedro Araújo a iniciarem o seu percurso com uma vitória, por duplo 6-2, frente aos cipriotas Maria Siopacha e Sergis Kyratzis.

Nas meias-finais, os primeiros cabeças de série vão defrontar os gregos Pavlos-Louis Balafas e Christina Ntanou.

Nas 'meias', mas de pares masculinos, estão também Nuno e Miguel Deus, que derrotaram os franceses Yoan Boronad e Timeo Fonteny (6-3 e 6-4).

Havia a possibilidade de uma semifinal 100% portuguesa, mas Pedro Araújo e Pedro Graça perderam nos 'quartos' com os espanhóis Jose Diestro e David Gala, por 7-6 (9-7) e 6-4.

Na manhã em que o badminton se despediu de Taranto2026, com a derrota de Diogo Glória nos quartos de final do torneio masculino frente ao italiano Fabio Caponio, por 11-21, 21-3 e 21-16, também a equipa de voleibol voltou a perder, desta vez frente à Sérvia (25-23, 25-19 e 25-14).

Após o terceiro desaire em quatro jogos e quando falta disputar apenas uma partida, Portugal já não tem hipótese de passar às 'meias' no torneio masculino, ao contrário do andebol, que somou o primeiro triunfo, ao impor-se à Itália por 31-30.

À tarde, foi a vez de o boxe encerrar a sua participação em Taranto2026, com Sofia Resende (-54kg) a ficar pelos quartos de final, fase em que iniciou a competição.

A acabar o dia, o tenista Francisco Rocha avançou para os 'quartos' do quadro masculino de ténis.