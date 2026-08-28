Madeira registou 62 acidentes numa semana
Sinistralidade provocou 19 feridos ligeiros, mas não houve vítimas mortais nem feridos graves. PSP efectuou 15 detenções por crimes rodoviários, nove das quais por condução sob o efeito do álcool
As estradas da Madeira e do Porto Santo registaram 62 acidentes entre 21 e 27 de Agosto, dos quais resultaram 19 feridos ligeiros. Apesar do número elevado de ocorrências, a semana terminou sem vítimas mortais ou feridos graves, segundo os dados provisórios divulgados pelo Comando Regional da PSP.
O Funchal concentrou praticamente um terço de toda a sinistralidade, com 20 acidentes e cinco feridos ligeiros. Seguiram-se Santa Cruz, com dez acidentes e um ferido, e Machico, onde foram contabilizadas oito ocorrências e dois feridos.
Porto Moniz aparece logo depois, com seis acidentes e um ferido ligeiro, um número particularmente expressivo tendo em conta a dimensão e o movimento rodoviário do concelho. Câmara de Lobos e São Vicente registaram quatro acidentes cada, dos quais resultaram dois feridos ligeiros em cada um dos concelhos.
Na Calheta ocorreram três acidentes, mas o balanço foi de três feridos ligeiros. A Ponta do Sol contabilizou igualmente três ocorrências, embora sem vítimas. Na Ribeira Brava foram registados dois acidentes e um ferido.
Santana apresentou o número mais baixo da Madeira, com apenas um acidente e sem vítimas. No Porto Santo houve também uma ocorrência, da qual resultaram, contudo, dois feridos ligeiros.
A actividade policial durante o mesmo período resultou ainda em 15 detenções relacionadas com crimes rodoviários. O álcool voltou a assumir o principal peso: nove condutores foram detidos por conduzirem em estado de embriaguez.
Outras cinco pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal e uma por desobediência, depois de recusar submeter-se ao teste de álcool.
Os números mostram que, embora não tenham sido registadas consequências graves ou fatais, a sinistralidade manteve-se elevada, com uma média próxima dos nove acidentes por dia. Revelam também a persistência de comportamentos de risco, sobretudo a condução sob o efeito do álcool e sem carta.
A PSP ressalva que os dados são provisórios, uma vez que existem acidentes comunicados às autoridades em data posterior à elaboração do balanço semanal.
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