Madeira registou 62 acidentes numa semana

As estradas da Madeira e do Porto Santo registaram 62 acidentes entre 21 e 27 de Agosto, dos quais resultaram 19 feridos ligeiros. Apesar do número elevado de ocorrências, a semana terminou sem vítimas mortais ou feridos graves, segundo os dados provisórios divulgados pelo Comando Regional da PSP.

O Funchal concentrou praticamente um terço de toda a sinistralidade, com 20 acidentes e cinco feridos ligeiros. Seguiram-se Santa Cruz, com dez acidentes e um ferido, e Machico, onde foram contabilizadas oito ocorrências e dois feridos.

Porto Moniz aparece logo depois, com seis acidentes e um ferido ligeiro, um número particularmente expressivo tendo em conta a dimensão e o movimento rodoviário do concelho. Câmara de Lobos e São Vicente registaram quatro acidentes cada, dos quais resultaram dois feridos ligeiros em cada um dos concelhos.

Na Calheta ocorreram três acidentes, mas o balanço foi de três feridos ligeiros. A Ponta do Sol contabilizou igualmente três ocorrências, embora sem vítimas. Na Ribeira Brava foram registados dois acidentes e um ferido.

Santana apresentou o número mais baixo da Madeira, com apenas um acidente e sem vítimas. No Porto Santo houve também uma ocorrência, da qual resultaram, contudo, dois feridos ligeiros.

A actividade policial durante o mesmo período resultou ainda em 15 detenções relacionadas com crimes rodoviários. O álcool voltou a assumir o principal peso: nove condutores foram detidos por conduzirem em estado de embriaguez.

Outras cinco pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal e uma por desobediência, depois de recusar submeter-se ao teste de álcool.

Os números mostram que, embora não tenham sido registadas consequências graves ou fatais, a sinistralidade manteve-se elevada, com uma média próxima dos nove acidentes por dia. Revelam também a persistência de comportamentos de risco, sobretudo a condução sob o efeito do álcool e sem carta.

A PSP ressalva que os dados são provisórios, uma vez que existem acidentes comunicados às autoridades em data posterior à elaboração do balanço semanal.