Quando uma casa é boa demais para ser verdade

Nesta altura do Verão, especialmente quando se aproxima o início do ano lectivo, aumenta a procura por alojamento temporário para férias e por quartos para estudantes universitários. É também nesta altura que os burlões aproveitam a pressa e a necessidade de encontrar casa para publicar anúncios falsos, muitas vezes com fotografias apelativas e preços abaixo do valor praticado no mercado.

O anúncio pode até parecer uma oportunidade imperdível, mas alguns sinais devem levantar suspeitas. Antes de avançar com qualquer pagamento, é importante confirmar que o imóvel existe e que a pessoa que o está a arrendar é, de facto, o seu proprietário ou representante.

Preço demasiado baixo? Desconfie

Um valor muito abaixo do praticado para imóveis semelhantes na mesma zona pode ser um sinal de alerta. Compare preços e características de outros anúncios antes de tomar uma decisão.

Não ceda à pressão

Os burlões podem tentar acelerar o negócio, alegando que existem outros interessados ou que é necessário pagar imediatamente um sinal ou uma caução para garantir o imóvel. Não deixe que a urgência o leve a saltar etapas importantes.

As fotografias também podem enganar

Faça uma pesquisa reversa das imagens utilizadas no anúncio. Esta ferramenta permite perceber se as fotografias foram retiradas de outros sites ou se estão associadas a imóveis diferentes daquele que está a ser anunciado.

Evite pagamentos antes de confirmar o imóvel

Sempre que possível, visite o imóvel pessoalmente antes de entregar qualquer quantia. Se tal não for possível, privilegie plataformas de arrendamento reconhecidas e com mecanismos de segurança, evitando transferências directas para desconhecidos.

Confirme quem está do outro lado

Procure confirmar a identidade do anunciante e peça documentação que permita comprovar que é o proprietário do imóvel ou que está autorizado a arrendá-lo. Desconfie de quem recusa fornecer informações ou apresenta documentos duvidosos.

Encontrar casa para as férias ou para estudar não tem de ser uma corrida contra o tempo. Desconfiar de ofertas demasiado boas, confirmar a informação e não efectuar pagamentos precipitadamente são passos essenciais para evitar uma burla.

A prevenção pode evitar que a procura por uma casa se transforme num problema. Se tiver dúvidas sobre um anúncio, pare o processo e procure confirmar a sua autenticidade antes de avançar.