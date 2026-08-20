Sporting de Braga recebe Áustria Viena após semana difícil no plantel

O Sporting de Braga recebe hoje o Áustria Viena na primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência de futebol, depois de uma semana difícil, devido às infeções gastrointestinais que afetaram o plantel bracarense.

A equipa treinada pelo espanhol Carlos Vicens procura ganhar conforto para a segunda mão, em 27 de agosto, em Viena, e encaminhar o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência, terceira competição da UEFA.

Os minhotos entram em campo precisamente uma semana depois do segundo duelo com os bielorrussos do Dínamo Minsk, visto que tiveram de adiar o encontro da I Liga com o Gil Vicente, previsto para o último domingo, devido a uma infeção gastrointestinal de vários jogadores e também no 'staff'.

Nas duas rondas preliminares que disputou até ao momento, o Sporting de Braga eliminou os sérvios do Zeleznicar Pancevo e o Dínamo Minsk, estando o jogo de hoje com o Áustria Viena agendado para as 20:00, em Braga, com arbitragem do maltês Ishmael Barbara.

A segunda mão disputa-se em 27 de agosto, no Franz-Horr-Stadion, em Viena (19:30).