Sporting de Braga tenta manter vantagem e garantir fase de liga em Viena

O Sporting de Braga defende na quinta-feira, em solo austríaco, uma vantagem de dois golos sobre o Áustria Viena, no segundo e decisivo duelo do play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência em futebol.

Depois do 2-0 na primeira mão, no Minho, o Braga procura na capital da música clássica garantir a primeira presença na fase de liga da terceira competição da UEFA, repetindo o feito único do Vitória de Guimarães (2024/25).

Nessa edição, os vimaranenses foram mesmo segundos classificados, ficando só atrás do Chelsea, equipa que acabaria por conquistar a prova ao bater na final os espanhóis do Betis, precisamente a formação que colocou termo ao percurso vitoriano, nos oitavos de final.

O espanhol Pau Víctor, de penálti, aos 25 minutos, e Diego Rodrigues, aos 88, fizeram os golos no Municipal de Braga, numa partida da primeira mão com os austríacos em que o técnico espanhol Carlos Vicens já não contou com o capitão Ricardo Horta.

O avançado internacional português, a maior referência do Sporting de Braga, está a recuperar de lesão muscular na perna direita e também irá falhar o encontro em Viena.

Os minhotos chegam ao Arena Generali, recinto com capacidade para 17 mil adeptos, ainda sem qualquer golo sofrido nas eliminatórias (oito marcados), cenário que deixa a equipa lusa otimista para garantir a fase de liga.

Por outro lado, um desaire inesperado perante o quarto classificado do último campeonato austríaco deixa logo o Sporting do Braga bem cedo fora das competições europeias de 2026/27 e apenas focado nas provas nacionais, embora com um calendário bem menos pesado.

Por isso mesmo, para tentar fugir a um adeus precoce à Europa, tanto Braga como Áustria Viena tiveram os seus jogos de fim de semana, dos respetivos campeonatos, adiados.

O encontro está agendado para as 19:30 (20:30 horas locais) e terá arbitragem de Nikola Dabanovic, do Montenegro.