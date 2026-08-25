Partidos ganham voz na Sessão Solene dos 282 anos de São Vicente

A Sessão Solene comemorativa dos 282 anos do Município de São Vicente apresenta este ano uma novidade no formato, com a participação no púlpito das diferentes forças políticas representadas no concelho.

Chega, PSD e PS foram convidados a discursar durante a cerimónia, abrindo a sessão comemorativa à intervenção dos partidos e conferindo uma dimensão mais plural ao momento institucional que assinala o aniversário do concelho.

A opção distingue esta edição das anteriores e permite que as diferentes sensibilidades políticas tenham oportunidade de apresentar publicamente a sua leitura sobre São Vicente, os desafios do concelho e as prioridades para o futuro.

A sessão contará igualmente com as intervenções do presidente da Assembleia Municipal e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves.

O Governo Regional estará também representado ao mais alto nível na cerimónia, cabendo ao secretário regional das Finanças intervir em nome do executivo madeirense.

A introdução das intervenções partidárias alarga, assim, o habitual formato institucional da Sessão Solene, que este ano passa a incorporar directamente as diferentes vozes políticas do concelho.

São Vicente assinala nesta terça-feira os seus 282 anos de elevação a município, numa cerimónia que deverá servir igualmente para fazer o balanço da governação municipal e projectar os principais desafios e investimentos para os próximos anos.