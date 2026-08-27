ADN questiona sucessivos adiamentos na chegada do segundo helicóptero

O ADN-Madeira, através de comunicado, vem questionar os sucessivos anúncios do Governo Regional sobre a chegada do segundo meio aéreo para reforçar a Protecção Civil, realçando que o helicóptero, inicialmente prometido para antes do verão e depois para Julho e Agosto, continua sem data definida.

O partido lembra que, em Março, foi anunciado que o procedimento de contratação estava em curso, seguindo-se declarações de Miguel Albuquerque sobre um concurso nacional e diferentes prazos para a chegada do meio aéreo. A 26 de Agosto, porém, o presidente do Governo Regional afirmou que ainda falta a assinatura do ministro da Defesa Nacional para que a Força Aérea possa abrir o concurso.

Perante esta situação, o ADN questiona "o que estava efectivamente em curso em Março e Abril" e exige esclarecimentos sobre a tramitação do processo, os protocolos assinados em Julho e a nova calendarização para a entrada do helicóptero ao serviço.

A nova coordenadora regional, Maíza Fernandes, recorda ainda que a intenção de reforçar a capacidade aérea da Região remonta a 2025, ano em que um concurso acabou cancelado, e considera que "dois anos de anúncios, procedimentos e prazos" justificam uma explicação clara por parte do executivo.

O ADN-Madeira alerta, por fim, para a necessidade operacional do segundo meio aéreo, lembrando que o helicóptero actualmente disponível foi mobilizado, no passado dia 25, para o combate ao incêndio na Cruz da Caldeira, em Câmara de Lobos, e é também utilizado em missões de busca e salvamento.

"A Madeira não precisa de mais uma previsão. Precisa de uma data credível e dos meios a tempo", defende.