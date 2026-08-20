Duas ocorrências junto ao Anadia

Dois incidentes ocorridos neste início de tarde na zona do Anadia Shopping mobilizaram os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Cruz Vermelha Portuguesa, cada uma com uma ambulância de socorro.

Uma das ocorrências aconteceu no interior do supermercado da superfície comercial, na sequência da queda de uma pessoa.

A segunda ocorreu no exterior do shopping, junto à entrada do parque de estacionamento. A vítima, uma mulher na casa dos 70 anos, encontrava-se demasiado próxima da faixa de circulação quando uma viatura, que circulava em marcha lenta à entrada do parque de estacionamento, tocou no saco que transportava.

O contacto com o saco fez com que a mulher se desequilibrasse e caísse. A viatura não chegou a tocar na senhora, mas a queda provocou-lhe um corte no couro cabeludo.

As duas ocorrências geraram algum aparato na zona do Anadia Shopping, com a presença das equipas de socorro.